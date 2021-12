Salumi, uova sode, formaggio grattugiato o spinaci rappresentano solo alcuni dei possibili ingredienti di una delle specialità salate più incredibili. Stiamo parlando, ovviamente, della torta salata.

Esistono infiniti modi di farcire questa preparazione, ma quasi nessuno attribuisce la giusta importanza anche alla base. Per esempio, si lascia finire in un boccone questa versione che ammalia proprio tutti.

Molto spesso, si finisce per usare per base una semplice pasta sfoglia o la classica brisé. Eppure esiste un cibo, spesso sottovalutato, che può dare una grandissima mano. Davvero in molti li snobbano, eppure valgono una fortuna in questa torta salata al forno senza burro che si prepara proprio in un lampo. Ecco di quale alimento si tratta e come usarlo nella ricetta per preparare una torta in versione salata buona da leccarsi davvero i baffi.

Ingredienti per la base della torta salata furba (stampo da 22 centimetri)

180 grammi di grissini;

50 millilitri di olio di semi;

60 grammi di ricotta;

un cucchiaino di miele.

Ingredienti per una farcia gustosissima

450 grammi di ricotta;

un etto di prosciutto cotto;

un uovo medio;

80 grammi di scamorza;

2 cucchiai di formaggio grattugiato;

sale e pepe q.b.

Davvero in molti li snobbano eppure valgono una fortuna in questa torta salata al forno senza burro

Preparare questa torta è semplicissimo e a tornare d’aiuto sono proprio i grissini. Qualcuno li consuma solo per fame in attesa del piatto ordinato al ristorante; qualcun altro li dimentica persino in dispensa. Eppure, i grissini valgono davvero oro in questa ricetta. Quindi, ecco come utilizzarli.

È certamente vero che, prima di cimentarsi nella ricetta, bisognerebbe conoscere questi trucchi per preparare tutte le torte salate impeccabilmente. Qualche piccolo segreto torna sempre utile in cucina.

Occorrerà iniziare frullando grossolanamente i grissini, insieme a olio, ricotta e miele.

Foderare uno stampo dotato di cerniera con della carta forno e pressare il preparato di grissini sulla base. Poi, collocare la tortiera in congelatore per circa 10 minuti. In alternativa al freezer, è possibile posizionarla in frigo per almeno 15 minuti.

È il momento di dedicarsi al ripieno

Nel frattempo, in una boule da cucina mescolare la ricotta con l’uovo precedentemente sbattuto, il prosciutto cotto tagliato a piccoli cubetti e il formaggio. Condire con sale e pepe a piacere, riprendere la base dal congelatore e collocare sopra la farcia.

Per decorare, può essere carino ricreare le strisce di una crostata proprio con i grissini. Per unirli basterà usare appena un goccio di miele. Cuocere a 180 gradi per 30 minuti circa e servire tiepida.

