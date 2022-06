“L’Italia s’è finalmente desta”. Possiamo parafrasare le celebri parole del nostro inno nazionale per sottolineare il momento estremamente positivo per il mercato del lavoro. In questo periodo si stanno moltiplicando gli annunci della creazione di nuovi posti di lavoro da parte di aziende di primissimo piano. Nuovi posti di lavoro che riguardano i settori più disparati e che interessano sia diplomati che laureati. Oggi parleremo di una delle campagne di reclutamento più recenti e più interessanti. Perché arrivano 1.100 nuove assunzioni per operai e tecnici nel settore delle telecomunicazioni. Ad aprire la campagna di assunzioni una delle più importanti realtà italiane impegnate nell’ammodernamento dell’infrastruttura di rete tricolore.

Open Fiber e il suo nuovo piano di assunzioni

Open Fiber è una delle più importanti aziende nazionali che si occupano di infrastrutture di rete. Nata come società satellite di Enel, oggi è gestita da privati ma continua a operare con l’amministrazione centrale e periferica.

Un’azienda che lavora a stretto contatto col settore pubblico e che ha appena annunciato il piano “Italia a 1 Giga”. Ovvero l’estensione delle infrastrutture per le connessioni in fibra ottica a 1 Gigabyte di velocità in tutta Italia entro la fine dell’anno 2026.

Un obiettivo decisamente ambizioso che avrà come base d’appoggio una buona fetta delle risorse stanziate dal PNRR per l’ammodernamento infrastrutturale. Per completare il programma Open Fiber ha deciso di inserire in organico 1.100 nuove figure professionali, in gran parte operai e tecnici specializzati.

Tra le figure ricercate rientrano autisti di mezzi leggeri e pesanti, operai esperti di fibra ottica e addetti alla posa e manutenzione dei cavi. Oltre a tecnici esperti nella progettazione degli interventi a terra.

Arrivano 1.100 nuove assunzioni per operai e tecnici specializzati in questa prestigiosissima azienda italiana che cerca personale da subito

Se vogliamo candidarci per queste posizioni dobbiamo sbrigarci. Il piano di reclutamento è già iniziato. E i primi lavori nelle zone in cui Open Fiber opera in veste di concessionario pubblico inizieranno proprio a giugno.

La candidatura dovrà essere effettuata online tramite la pagina dedicata alle carriere di Open Fiber. Qui potremo conoscere i requisiti richiesti, le modalità di selezione e anche le altre posizioni attualmente aperte.

Buone notizie anche per gli operai che hanno già avuto esperienza in cantieri stradali pubblici seppur senza lavorare con la fibra ottica. Per loro verrà aperto un canale di assunzioni che prevede un percorso di formazione dedicato alla nuova tecnologia.

