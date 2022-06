Dopo due anni difficilissimi dal punto di vista economico e occupazionale, il 2022 potrebbe passare alla storia come l’anno della ripresa. Le risorse stanziate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza hanno dato slancio a una campagna di assunzioni che coinvolge enti pubblici e aziende collegate. Allo stesso tempo anche nel privato e nel settore delle multinazionali iniziano a moltiplicarsi opportunità decisamente interessanti. L’ultima arriva da Adidas, una delle più importanti aziende mondiali di abbigliamento sportivo. La casa tedesca ha annunciato l’apertura di un nuovo polo in Italia, una struttura che creerà 700 posti di lavoro per diplomati e laureati. Proviamo a entrare nel dettaglio e a scoprire le posizioni ricercate e le metodologie di candidatura.

Adidas ha scelto di investire in Italia

È proprio di questi giorni l’annuncio di Adidas di voler aprire una nuova struttura che si occuperà di logistica e distribuzione con sede a Mantova. Un polo che nelle previsioni verrà completato nel 2024 e che nei progetti presentati potrebbe dare lavoro a circa 700 persone.

L’obiettivo del progetto è quello di creare un punto di riferimento per la distribuzione delle merci in tutta l’Europa del Sud. A occuparsi dello sviluppo della struttura sarà il colosso svizzero della logistica Kuehne+Nagel. A loro spetterà anche il reclutamento e la selezione della forza lavoro che verrà cercata non soltanto in Lombardia ma su tutto il territorio nazionale.

Molte delle figure ricercate avranno compiti relativi alla distribuzione e alla gestione del magazzino. Ci sarà quindi spazio per magazzinieri, operai specializzati e addetti allo smaltimento delle merci. Non mancheranno, però, le occasioni anche per i laureati dal momento che il piano prevede l’assunzione di 150 ingegneri.

700 posti di lavoro per diplomati e laureati in questa famosissima e prestigiosa multinazionale dell’abbigliamento sportivo

I lavori di creazione dell’hub targato Adidas sono iniziati in questi giorni e probabilmente si concluderanno alla fine del prossimo anno. Periodo in cui potrebbero partire le prime selezioni di personale.

Come sempre gli interessati ai nuovi posti di lavoro dovranno presentare la propria candidatura per via telematica. Per farlo sarà sufficiente collegarsi alla sezione Lavora con Noi sul sito ufficiale Adidas e inserire il proprio curriculum personale. Dalla stessa sezione sarà possibile visualizzare i requisiti richiesti, le prove di ammissione e lo stato di avanzamento delle selezioni.

Oltre, ovviamente, a tutte le posizioni attualmente aperte e per cui è possibile candidarsi in ogni momento.

