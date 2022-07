Questo primo scorcio di estate 2022 si sta rivelando estremamente interessante per quanto riguarda il mondo del lavoro. Le risorse messe in campo dal Governo centrale per far ripartire l’economia dopo la pandemia hanno portato a nuove campagne di assunzioni nell’amministrazione. Allo stesso tempo le aziende pubbliche e private grandi e piccole si stanno rendendo protagoniste di importanti rafforzamenti e integrazioni dei propri organici. Ed è proprio di questi giorni la notizia che arrivano 180 nuove assunzioni sparse per l’Italia in una catena di negozi tra le più prestigiose. Scopriamo di cosa si tratta e il percorso per presentare la candidatura a una delle posizioni aperte.

Foot Locker cerca 180 addetti in tutta Italia

Sono sempre di più le multinazionali dell’abbigliamento sportivo che scelgono l’Italia come mercato di riferimento e hub. Basti pensare che solo qualche giorno fa Adidas ha annunciato che assumerà 700 persone nella sua nuova sede di Mantova.

E se sport e abbigliamento sportivo sono la nostra grande passione abbiamo una nuova opportunità. A garantirla è Foot Locker, celebre azienda americana specializzata proprio in questo settore.

I vertici italiani dell’azienda hanno appena lanciato una nuova campagna di recruiting. Obiettivo quello di inserire in organico ben 180 nuovi addetti alle vendite. Addetti che saranno distribuiti tra gli oltre 150 negozi presenti su tutto il territorio nazionale.

Molto interessante anche l’inquadramento contrattuale. Si cercano infatti sia professionisti da assumere a tempo pieno sia impiegati part-time. Per tutti è richiesta massima flessibilità e disponibilità a lavorare nel weekend, nei festivi e alla sera.

Arrivano 180 nuove assunzioni sparse per l’Italia in questa catena di negozi famosa in tutto il Mondo

Chi è entrato almeno una volta nella vita in un negozio Foot Locker avrà notato la preparazione e l’approccio molto particolare degli addetti alle vendite. Proprio la voglia di mettersi in gioco, le capacità e la flessibilità saranno tenute particolarmente di conto in sede di un eventuale colloquio.

Se siamo interessati a questa strada il consiglio è quello di cliccare nella sezione Lavora con Noi del sito ufficiale Foot Locker. Qui potremo prendere visione delle posizioni aperte, capire quali sono i requisiti richiesti e conoscere le sedi che cercano personale.

In più avremo la possibilità di caricare il nostro CV e di essere inseriti nel database Foot Locker in vista di nuove future assunzioni. Tutte le candidature andranno effettuate per via telematica.

Lettura consigliata

Più di 600 nuove assunzioni nel Comune di Milano ed ecco le figure ricercate, i titoli richiesti e come candidarsi