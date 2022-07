L’Italia è un Paese con una tradizione culinaria davvero eccezionale. Ogni regione ha la sua ricetta tipica che si tramanda di generazione in generazione. La nostra cucina è da sempre molto apprezzata. Un mix di piatti semplici e ingredienti genuini che tutto il Mondo ci invidia. Pensiamo ad esempio, al classico pesto alla genovese. Una ricetta che ha un sapore unico e inimitabile.

La mozzarella: un’eccellenza tutta italiana

L’Italia ha un grandissimo patrimonio gastronomino e dei prodotti che tutti ci invidiano. Come non citare la mozzarella, un latticino che non ha bisogno di stagionatura e che deve essere consumato entro pochi giorni.

La utilizziamo in tantissimi modi e per valorizzare molti piatti. È un prodotto versatile che si presta a svariati abbinamenti. Pensiamo, ad esempio, al connubio perfetto tra mozzarella e pomodoro. Il suo sapore è inconfondibile e in estate è uno degli alimenti più consumati.

Ecco come conservare correttamente la mozzarella anche fuori dal frigorifero e quali sono gli errori da evitare prima di mangiarla

Possiamo definire la mozzarella come la regina indiscussa di tutti i latticini. Ma sappiamo conservarla nella maniera corretta per evitare di sciupare il suo sapore delicato?

Come tutti i prodotti freschi, anche la mozzarella deve essere consumata molto presto oppure, se confezionata, entro la data di scadenza. Se abbiamo appena comprato la mozzarella e dobbiamo mangiarla entro poche ore, non facciamo l’errore di conservarla in frigorifero. Lasciamola nel proprio siero e a temperatura ambiente.

Se invece abbiamo aperto la confezione, il nostro latticino dovrebbe essere conservato in frigorifero, completamente ricoperto di salamoia.

Facciamo attenzione a un piccolo ma importante particolare. Se ci accorgiamo che la confezione è rigonfia, allora la mozzarella potrebbe aver iniziato il suo processo di fermentazione.

Ecco come conservare correttamente la mozzarella, per gustare un prodotto sempre fresco.

Qualche altro utile consiglio

Molti non sanno che con la mozzarella di bufala non si dovrebbe mai tagliare con il coltello. Questo per evitare di rompere le sue fibre. Il modo migliore per gustarla sarebbe quello di utilizzare un coltello liscio, o perché no, anche di mangiarla direttamente a morsi. Possiamo anche sfilacciarla con le mani.

La mozzarella di bufala, in particolare, è un alimento così buono che, secondo molti, non dovrebbe mai essere condito, neanche con un filo di olio EVO. Infatti, potrebbe essere gustato al naturale o accompagnato da una fetta di pane fatto in casa.

