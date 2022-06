Secondo il calendario lunare di giugno, ieri, martedì 7, si è formato il primo quarto di Luna crescente. Questo pianeta stazionerà ancora per oggi in Vergine, per poi passare in Bilancia giovedì più venerdì e in Scorpione nel weekend.

Il movimento dei pianeti in transito a giugno non riguarda solo la Luna. Il Sole, per esempio, è attualmente in Gemelli ma il 22 passerà in Cancro. Saturno e Venere resteranno in Toro per qualche altro giorno, prima del doppio cambio di casa. In particolare, Saturno passerà in Acquario mentre Venere il 24 giugno si sposterà nella casa dei Gemelli.

Infine la coppia dei pianeti d’azione Marte e Giove staziona ancora in Ariete mentre Mercurio è in Toro ma prossimo al cambio di casacca. Da martedì 14 passerà in Gemelli a portate buone nuove ai nati del segno.

Vista la posizione dei pianeti nel cielo astrologico di giugno, arriva una tempesta di soldi e vincite al gioco per 3 segni zodiacali. Vediamo di chi si tratta.

Ariete è tra i 3 in grande spolvero durante questo mese

Il tema lavoro e professione continuerà a procedere a gonfie vele per gli amici dell’Ariete. Nuovi contratti, nuove collaborazioni, nuovi progetti imprenditoriali saranno il tema dominante degli autonomi. Per i dipendenti sono invece possibili promozioni e/o avanzamenti di carriera nel corso del mese. Per chi è in cerca di occupazione potrebbe arrivare la chiamata di qualche colloquio fatto nei giorni scorsi.

Ancora, per molti, giugno riserva liete notizie in tema di incassi e soldi in entrata. Attenzione solo alla salute e ai caldi di inizio estate. Evitare sforzi eccessivi e non cedere alla tentazione di voler recuperare la forma fisica nel giro di una manciata di giorni.

Arriva una tempesta di soldi e vincite al gioco per 3 segni zodiacali grazie alla Luna crescente e a un Mercurio in stato di grazia

Stato di grazia anche per i nati sotto il cielo dell’Acquario. Il sostegno profuso da Sole e Mercurio sono una marcia in più per i nati del segno, che vivranno un mese costellato di gioie e piccole fortune. Potrebbero arrivare dal gioco puntando solo 2 euro, oppure rivestire i panni dell’eredità o una donazione o quelli di un premio di produzione.

Altrettanto bello sarà il cielo dell’amore, grazie all’influsso benevolo di Venere, specie per i single del segno. Fascino e carisma saranno le note dominanti per conquistare anche il cuore degli amori più difficili.

Infine troviamo gli amici Gemelli, che a giugno fanno un carico di buone stelle in ogni sfera dell’agire umano. Gli amori e le relazioni (con i genitori, con i figli, tra partner) risultano molto protetti dagli astri. Altrettanto eccellente è la forma fisica di questa prima parte di giugno.

Infine, come visto in apertura di articolo, Mercurio in arrivo servirà a caricare i gemellini di tanta buona dose di fortuna. È il momento di osare e tentare la sorte. Per la serie: se non ora, in questa parte di giugno, quando poi?

