Ecco il libro molto interessante che tutte le donne dovrebbero leggere a 30 come a 50 e 60 anni

Gli appassionati di libri sanno bene quanto possa risultare meraviglioso immergersi nella lettura di un nuovo romanzo.

I libri ci permettono di vivere innumerevoli vite, una fuga poco costosa dalla realtà capace di rigenerare mente e corpo.

La lettura, infatti, è un’attività che aiuta a mantenere attivo il cervello dandoci anche la possibilità di ragionare sulla nostra vita.

Tra le opere che non dovrebbero mancare nell’elenco di quelle da leggere ne troviamo una leggermente datata ma sempre molto attuale. Ecco il libro molto interessante che tutte le donne dovrebbero leggere e conoscere per acquisire maggiore consapevolezza.

Si tendono a sottovalutare alcuni libri che, invece, contengono il Mondo. Tra questi oggi si tratterà di una delle opere più conosciute dell’autrice francese Simone de Beauvoir Una donna spezzata uscito nel 1967.

Come nel caso del nuovo romanzo di Eshkol Nevo Le vie dell’Eden anche la Beauvoir divide il libro in tre racconti differenti.

Le protagoniste dei tre racconti sono donne di mezza età che, dopo una crisi coniugale, decidono di rimettersi in discussione.

La vita apparentemente perfetta della prima donna viene scombussolata dal tradimento del marito. La confessione di lui getta nello sconforto la protagonista che, però, in un primo momento sembra accettare la situazione. La paura del cambiamento, il timore di rimanere sola trasforma la donna in carnefice di se stessa. Per mantenere inalterato lo status quo decide di mettere in pericolo la sua anima.

Credere nella monogamia e accettare, di fatto, una relazione aperta non sono cose conciliabili e questo getterà nella disperazione la donna.

Fino alla rinascita in seguito all’abbandono definitivo da parte del marito. Questo trauma la costringerà a guardarsi dentro e ricominciare davanti alla “porta dell’avvenire”.

La seconda storia, invece, ha come protagonista una donna tradita dal figlio e dalle sue idee politiche. Una donna molto forte che si appresta a vivere la vecchiaia con paura e senso di disfatta. Un bel racconto che mostra l’altro lato della tanto agognata fase della pensione. Si capisce molto bene che il tempo, se non sfruttato adeguatamente, fugge e non ritorna.

Da ultima la storia di una donna che deve fare i conti con due matrimoni falliti alle spalle e, soprattutto, con il suicidio di una figlia. Situazioni difficili che la rendono cattiva e in collera con Dio e con gli altri.

Tre racconti diversi che ci proiettano nella disperazione e nella solitudine di tre donne agli antipodi.

Un libro che oltre a guardarci dentro riuscirà a fare chiarezza sul modo migliore per affrontare determinate situazioni della vita.