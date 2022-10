Arriva il taglio di capelli corti che sta bene a tutte le donne, anche a 60 anni

Le tendenze parlano chiaro: il taglio di capelli di stagione è sbarazzino e facile da gestire. Una chioma adatta alle donne mature, ma anche a quelle giovani che vogliono giocare con il proprio look. Nei prossimi mesi, i capelli si trasformano, ancora una volta, in un’arma di seduzione. Un mezzo per esprimere carattere e femminilità senza rinunciare alla praticità di una messa in piega veloce fatta in casa.

Ad accontentare le donne, arriva il taglio di capelli corti che valorizza il viso, ringiovanisce l’aspetto e che non richiede troppo tempo per la messa in piega. Di cosa stiamo parlando? Dello shixie cut. Tecnicamente, un incrocio tra il pixie e lo shag: due tagli popolarissimi, soprattutto nell’ultimo periodo.

Lo shixie cut, un taglio che ringiovanisce il viso e piace sempre di più

Il risultato finale dello shixie cut è più grafico e chic rispetto alle recenti acconciature di tendenza. In buona sostanza, lo shixie cut è caratterizzato da una stratificazione di diverse lunghezze di capelli. Un gioco ottico di scalature che riesce a modificare (e migliorare) l’armonia di qualunque viso. Lo shixie cut è composto da una lunghezza media nella zona posteriore in contrasto con la parte davanti molto più corta e scalata, tanto da terminare con una frangia sfilata e sottile.

Arriva il taglio di capelli corti perfetto su chiome lisce e anche mosse

Lo shixie cut si sposa bene con i capelli lisci ma è indicata anche per chi possiede una chioma più ondulata e mossa. È da evitare solamente in presenza di capelli molto crespi, oppure quando si ha una chioma troppo sottile o poco folta. Inoltre, le scalature corte non devono far paura a chi ha il viso tondo (che normalmente evita questa tipologia di tagli corti per non accentuare di più le forme). Difatti, è il gioco di stratificazioni che ridefinisce i volumi e stabilisce delle proporzioni diverse.

Per chi vuole cambiare look, ma non ha il coraggio di osare molto, allora potrebbe provare un shixie cut più morbido e leggermente più lungo. Ad ogni modo, per un aspetto sempre impeccabile e ordinato non serve solo il taglio giusto, ma anche la piega adeguata. Dunque, sarà importante conoscere qualche piccolo trucchetto da fare a casa per replicare l’effetto leggero e “svolazzante” dei capelli messi in piega dal parrucchiere. Per rendere più chic l’acconciatura, anche il colore è importante.

Che colori vanno di moda per questo autunno-inverno?

È questo il periodo dell’anno in cui è puntuale l’appuntamento con tutte le sfumature del ramato e del nocciola. Per le donne dai capelli castani, l’autunno riscalda la chioma con tinte avvolgenti. Per le donne dai capelli più chiari, invece, arriva il biondo miele a ravvivare i toni. Certamente, queste colorazioni sono le più gettonate e non sono certo una novità, tuttavia, per il 2022 e il 2023 ciò che si rinnova è la tecnica di colorazione. Abbandonate meches e balayage, oggi sembra essere il momento del color block. In buona sostanza, dei veri e propri blocchi di colore che si differenziano dalla base per creare un distacco netto con il resto della chioma. Con questa tecnica di colorazione di possono ottenere dei risultati piuttosto originali, ma anche delle sfumature molto naturali che illuminano il viso con tonalità sempre più chiare.

Lettura consigliata