Sono questi gli ingredienti per fare la fetta al latte in casa senza il Bimby

Con l’arrivare delle basse temperature, stare ai fornelli non è più un peso come in estate. Quindi si cercano tante ricette gustose da fare, tra cui anche i dolci. Soprattutto per i più piccoli, amanti dei dolci, ci sono tante alternative buone e gustose da proporre. Ad esempio, oggi vedremo la ricetta su come riprodurre in casa senza usare il Bimby o l’impastatrice la Kinder fetta al latte, molto amata dai bambini.

Ingredienti

Per la preparazione ci serviranno:

50 g di burro;

60 g di zucchero a velo;

2 albumi;

60 g di farina;

1 cucchiaio raso di lievito per dolci;

200 ml di panna (per dolci);

1 cucchiaino scarso di miele;

10 g di cacao amaro.

Sono questi gli ingredienti per fare la fetta al latte e vediamo quali creme preparare

Fare questa torta è davvero molto semplice, tra l’altro può essere adatta anche per un’idea di compleanno. Il primo passaggio da fare è quello di andare già a riscaldare il forno, a 200°. In una ciotola andiamo ad unire il burro, che va precedentemente ammorbidito, insieme allo zucchero. A questo punto possiamo aggiungere la farina setacciata, il lievito e il cacao. Continuiamo ad amalgamare con le fruste fino a quando non otteniamo un composto liscio ed omogeneo.

Cottura

Adesso abbiamo bisogno di una teglia. L’andiamo a rivestire con la carta da forno e stendiamo l’impasto. Dobbiamo creare un rettangolo che non sia troppo sottile. Lasciamo in cottura circa 5 minuti. Passato questo tempo, tagliamo a metà la base di cacao e possiamo passare alla farcitura.

Come fare la crema della Kinder fetta al latte

In realtà il ripieno di questa merendina è semplicemente la panna. Infatti andiamo a montare la panna fino a quando sarà a neve ferma. La spalmiamo su tutta la superficie della pasta e, una volta fatto, possiamo ricoprirla con l’altra metà della pasta che abbiamo tagliato. Questa è la versione classica. In realtà potremmo anche aggiungere un po’ di vaniglia per fare una crema alla vaniglia.

Se invece volessimo un’alternativa un po’ diversa, potremmo aggiungere alla panna montata il cacao, in modo da far uscire una crema al cacao. O ancora si potrebbe fare un’ottima crema con il mascarpone e la nutella. Possiamo dire che le idee per guarnire questa torta sono davvero tante, basta avere creatività. Questa torta possiamo lasciarla intera così com’è, ad esempio per un compleanno. Si può anche tagliare in tanti altri pezzetti più piccoli, in modo da creare una merenda gustosa da consumare con una bella spremuta di arancia. Dunque, sono questi gli ingredienti per fare la fetta al latte per conquistare il cuore dei più piccoli.

