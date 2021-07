Le tendenze fanno dei grandissimi giri e poi ritornano ancora più particolari di come erano nate. È quanto accade anche con questo insuperabile capo che unisce perfettamente comodità e stile. È possibile indossarlo in città, al lavoro, per una passeggiata sul lungomare o per una serata cocktail con amici o parenti. Arriva direttamente dal passato questo classico della moda dal gusto vintage e super chic che prende il nome di pantaloni Capri. La sua più importante caratteristica è lasciar scoperte le caviglie abbronzate magari con ai piedi un paio di bellissimi sandali di tendenza.

Imperdibili segreti per indossare al meglio questo indumento versatile

Il primo modo di abbinare perfettamente questo classico è con un meraviglioso crop top che lascia scoperta la pancia. In questo caso suggeriamo di abbinare i pantaloni Capri con vita media o alta per slanciare ancor più la figura.

Chi non ha problemi di altezza può benissimo scegliere una versione con la vita bassa. È preferibile abbinarla a una maglia con lo scollo a barca o con le spalle coperte. Un bel paio di sandali comodi ai piedi conferiranno al look un tocco romantico che non passa inosservato.

I colori e le migliori fantasie in cui acquistare i pantaloni alla Capri

Per iniziare proprio dalle fantasie suggeriamo di puntare su micro-pois o sulla stampa Vichy, un pattern degli anni passati che rapisce ancora oggi molte. Questa fantasia vede piccoli quadretti ripetersi su tutta la lunghezza dei pantaloni. Il nostro consiglio è ovviamente quello d’indossarli con un top semplice in tinta unita per non correre il rischio di abbinare due fantasie diverse.

Suggeriamo di abbinare una borsa midi con tracolla larga e una bellissima slingback. Il tocco immancabile è, ovviamente, un foulard annodato alla coda bassa e lasciato cadere sulle spalle. Per quanto riguarda i colori, non possono mancare nell’armadio pantaloni Capri neri, di un colore fluo e rigorosamente quelli bianchi.

Per look più formali non è da sottovalutare l’abbinamento con il tailleur. Magari in questo caso meglio preferire un tono su tono rispetto a uno spezzato. Se il caldo impedisce d’indossare un blazer, bisognerà puntare su una semplice camicia bianca che saprà dare al look fascino ed eleganza.

I pantaloni Capri sono un indumento immancabile anche in vacanza. In questo caos bisognerà indossare comode ciabatte con la fascia o mocassini sabot e bellissimi top dal look fresco. Per quanto riguarda i colori, suggeriamo di puntare sulle tinte tenui.