Come già scritto più volte relativamente a questo titolo, comprare azioni Leonardo potrebbe essere nel lungo termine un ottimo affare. Il titolo, infatti, è fortemente sottovalutato.

Ad esempio, gli analisti hanno un consenso medio comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 45%.

Questo giudizio è supportato da tutta una serie di indicazioni positive che arrivano dall’analisi fondamentale e dalla valutazione basata sui multipli di mercato. Qui di seguito una lista di punti di forza del titolo Leonardo che supportano la scelta di un investimento sul titolo

In base al consensus degli analisti che seguono l’azienda, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi.

La società presenta multipli degli molto interessanti. Sono, infatti, inferiori di circa il 40% rispetto alla media del settore di riferimento.

La società è una delle più sottostimate A Piazza Affari. Il ratio “enterprise value to sales”, infatti, è di 0.49 per l’anno 2021.

L’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile

In generale, la società ha registrato risultati sopra il consensus degli analisti con tassi di sorpresa complessivamente positivi.

Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione superiore al 40%.

Comprare azioni Leonardo potrebbe essere nel lungo termine un ottimo affare: le indicazioni dell’analisi grafica

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 21 luglio in rialzo dello 3,76% rispetto alla seduta precedente a 6,40 euro.

La tendenza in corso è ribassista e punta al II obiettivo di prezzo in area 5,56 euro. La massima estensione del ribasso in corso si trova in area 4,325 euro.

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso solo nel caso di chiusure settimanali superiori a 6,786 euro. Un’altra possibilità di ripresa per i rialzista si avrebbe al raggiungimento del supporto in area 5,56 euro. In questo caso si potrebbe tentare un acquisto sul titolo con la condizione di far scattare lo stop nel caso di chiusure settimanali inferiori a 5,56 euro.

Time frame settimanale