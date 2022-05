È sempre bello avere in casa qualche pianta che non solo ricordi la natura, ma che doni anche un tocco di classe all’ambiente. In commercio si trova una grande varietà di piante d’appartamento. Non sempre, tuttavia, si riesce a trovare la pianta giusta per la propria casa.

Alcuni non cercano solamente delle piante da mettere dentro l’appartamento, ma anche quelle per il giardino. In genere, fra le due c’è una differenza. Le piante cosiddette da appartamento hanno origini tropicali. Sono quelle che più si adattano alle temperature più calde, che si trovano, appunto, dentro casa. Queste difficilmente sopravvivrebbero ad un inverno freddo, tipico delle nostre latitudini. Una in particolare arriva dalle incantevoli isole del Pacifico, come vedremo a breve.

Piante da siepe e da giardino

Le piante, che noi sistemiamo in giardino, molto spesso sono originarie della stessa zona temperata in cui si vive. Fra queste, poi, ce ne sono alcune adatte a formare siepi. Una di queste e l’alloro, utile anche per l’utilizzo delle sue foglie aromatiche. In alcune condizioni particolari, come le case costiere, sarebbe meglio avere delle piante resistenti. Sono poche le piante che resistono al forte vento di mare e alla salsedine, come la tamerice, ad esempio. Oltre alla forte resistenza al vento, questa pianta ha anche la capacità di produrre dei fiori di un rosa fatato. Insomma, un connubio magnifico di bellezza e forza.

A parte le piante da siepi, poi, c’è chi cerca quelle che possano andar bene sia in giardino, sia in appartamento. La scelta è possibile con una pianta dal portamento elegante, dalla caratteristica particolare, il cryptanthus. È priva di fusto, per cui le foglie nascono allargandosi come a stella. Si può tranquillamente sistemare su un mobile a mezza altezza e ha dei colori molto eleganti nella loro rosetta.

Arriva dalle incantevoli isole del Pacifico questa elegantissima pianta ideale per salone di casa e camera da letto

Un gruppo di piante molto particolare e anche poco diffuse appartiene al genere Dizigotheca. Posseggono un fogliame di una grande finezza e non potevano non appartenere al genere aralia. Si tratta di arbusti che crescono dritti e da cui si formano delle bellissime foglie palmate. Queste non sono larghe, ma abbastanza strette. Amano le temperature calde e richiedono un buon tasso d’umidità, oltre ad una posizione luminosa in casa.

Fra queste, la più conosciuta è la dizigotheca elegantissima, originaria del piccolo gruppo delle Isole Ebridi dell’Oceano Pacifico. L’eleganza di questa pianta è scritta nel suo nome. Possiede un fogliame molto ornamentale, non più alto di 1,2 metri. Le foglie palmate e strette sono lunghe una decina di centimetri e larghe uno. All’inizio sono di colore rosso rame, ma poi col tempo si trasformano in verde scuro. Una pianta molto elegante, da far invidia per la sua bellezza. Può trovare sistemazione indifferentemente nel salone, come in una camera da letto.

Approfondimento

