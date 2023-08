Arredare una camera da letto spendendo poco? Ecco 5 idee geniali per unire eleganza e risparmio

Vuoi dare un aspetto migliore alla tua camera da letto? Segui le idee d’arredamento. Grazie a 5 spunti intelligenti, potrai riarredare la stanza senza spendere troppi soldi. Vediamo come fare e su quali elementi puntare.

La camera da letto è l’ambiente intimo in cui passiamo parte del tempo. Per ottenere un’atmosfera perfetta in cui trascorrere la notte, la si potrebbe riarredare in modo originale. Non servirà spendere troppi euro, se si seguiranno alcune idee al risparmio. In un attimo avremo la stanza dei nostri sogni pronta per accoglierci a fine giornata.

Come arredare una camera da letto spendendo poco: non serve esagerare

Forse siamo maniache dell’home design, ma non facciamoci contagiare dall’eccesso. Troppi elementi e dettagli potrebbero avere un effetto negativo su tutto l’arredo. Concentriamoci su ciò che potrebbe realmente incidere sull’estetica della stanza, attenendoci alla regola del “meno è meglio”. Questo discorso vale soprattutto quando si ha a disposizione una camera piccola in cui si hanno evidenti limiti di spazio.

Il fai da te come soluzione per testiera e guardaroba

Per arredare una camera da letto spendendo poco potresti affidarti al fai da te. Con un po’ di manualità, potresti ricreare le parti principali. Usando del legno o cartone, per esempio, potresti dare vita a una testiera da letto semplice e creativa. In alternativa, potresti incollarvi una gigantografia offerta da qualche servizio di stampa su internet. Anche un paio di porte vecchie o l’anta di un armadio potrebbero risultare congeniali al compito.

Anche il guardaroba è un elemento che incide sullo stile della camera. In questo caso, potresti sfruttare un paravento colorato per dividere gli spazi. Procedi, quindi, montando delle mensole e completa l’opera aggiungendo uno stender per i vestiti. Ecco l’armadio a vista pratico e veloce che desideravi!

Scrivania e illuminazione in ottica risparmio

Puoi affidarti alle soluzioni low cost anche per quanto riguarda l’angolo lettura. Ami sfogliare i romanzi? Invece di montare una scrivania, scegli un tavolo da esterni. Passa una mano di vernice o limitati a decorarlo con lo stencil. Posizionalo vicino alla finestra e sistemaci sopra una lampada per la sera.

Quest’ultima è particolarmente importante per una buona illuminazione. Volendo, potresti procurartene una vecchia e ritoccarla. Conserva la base e sostituisci il cappello malandato con uno nuovo (lo si potrebbe anche creare con un foglio di cartoncino). Se sei abbastanza pratica, puoi realizzare manualmente delle piccole rose di carta da incollare sopra. Se ami l’uncinetto puoi cucire qualche fiorellino di colore chiaro, e che non sia troppo grande.

Infine, ecco uno spunto per la colazione: assembla tre tavole di legno per formare un tavolino. Lo potrai usare come piano d’appoggio per il rito mattutino della brioche con cappuccino.