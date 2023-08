Occhio ai saldi di fine stagione: ecco quando un’occasione vantaggiosa può essere una truffa e svuotarci il portafogli

I malfattori non vanno mai in vacanza! Anzi proprio in questi periodi dell’anno agiscono con più facilità. Ecco delle regole da seguire per evitare truffe e fregature.

I saldi sono un evento sempre tanto atteso soprattutto dagli amanti dello shopping che fremono per acquistare quel capo tanto desiderato ad un prezzo ribassato. Sono in tanti che attendono soltanto i saldi per acquistare capi d’abbigliamento o altro, attesi i prezzi sempre più elevati per qualsiasi prodotto. Oltre che nei negozi fisici, i saldi sono ovunque anche nei negozi online. Dal mese di luglio, ovunque ci si giri, in città o sul cellulare, compaiono saldi o offerte super vantaggiose a prezzi davvero incredibili. Tuttavia è necessario prestare la massima attenzione perché truffe e fregature sono dietro l’angolo e a portata di un click. L’associazione Codacons con un comunicato stampa ha messo in guardia i consumatori da possibili fregature in cui potrebbero incorrere, dettando precise regole. Ad esempio di diffidare di saldi superiori al 50%, in quanto potrebbero riguardare merce non proprio nuova. Inoltre, sarebbe opportuno fare un giro nei negozi che ci interessano prima dei saldi per annotare il prezzo. In tal modo saremo sicuri dello sconto realmente effettuato.

La Polizia postale avvisa: Occhio ai saldi di fine stagione

Inoltre da quest’anno i commercianti dovranno indicare il prezzo praticato nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi. In talo modo i consumatori saranno maggiormente garantiti contro i cosiddetti saldi farlocchi. I negozianti che non rispetteranno tale obbligo rischiano addirittura una sanzione pecuniaria da 516 euro fino a 3.098 euro. Inoltre la Polizia Postale mette in guardia i consumatori dalle truffe online. In questo periodo infatti è ancora più semplice essere attirati nella rete di malfattori. Il fenomeno delle truffe online come precisa la Polizia Postale nel periodo dei saldi si acuisce in quanto siamo tutti alla ricerca dello sconto più vantaggioso. Pertanto se decidiamo di fruire dei saldi online è necessario prestare attenzione per non ritrovarci con il conto svuotato.

Ecco le regole da seguire quando acquistiamo online

Quando acquistiamo online pertanto per evitare di cadere nella trappola di qualche malfattore è necessario seguire poche e semplici regole, come indicato dalla Polizia Postale. Innanzitutto dovremmo diffidare di link ricevuti mediante e-mail o SMS che potrebbero portarci su siti falsi. I link infatti potrebbero farci scaricare allegati malevoli o accedere a siti in grado di sottrarci dati sensibili per svuotarci il conto. Assicuriamoci che il nostro dispositivo sia protetto da antivirus e con software aggiornati. Leggiamo poi attentamente l’annuncio controllando che ci siano tutte le informazioni necessarie come i contatti. Leggiamo commenti e recensioni resi da altri utenti. Diffidiamo di proposte di pagamento esterne alla piattaforma ufficiale. Infine, prediligiamo l’utilizzo di carte prepagate. Nel caso in cui abbiamo il sospetto di comportamenti illegali non esitiamo a segnalarli immediatamente alla Polizia Postale. Quindi occhio ai saldi di fine stagione e alle truffe a portata di click.