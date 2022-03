Ritagliarsi un momento per rilassarsi è sempre molto importante per staccare dalla routine di tutti giorni. Non c’è nulla di più soddisfacente dopo il rientro da una intensa e pesante giornata di lavoro. Riposare mente e corpo sdraiati comodamente sul divano.

C’è chi ama staccare completamente e leggere un buon libro con la tisana alla mano. C’è chi invece ne approfitta per recuperare la serie TV preferita. O chi semplicemente preferisce il silenzio per ricaricare le pile.

Per questo motivo è importantissimo scegliere con cura il divano o la poltrona di casa. La seduta deve essere comoda, il tessuto morbido e nel complesso deve integrarsi con l’ambiente. Uno dei trend degli ultimi anni è sicuramente il divano a L angolare. Questo elemento d’arredo è tra i più amati perché fonde il comune divano con una sorta di poggiapiedi. Qualcosa di paragonabile ad una ottomana, insomma.

Non più divano a L angolare o poltroncina, torna di tendenza questa elegante e splendida sedia dal passato

Ma nell’ultimo periodo la moda in campo di arredamento e design sta ritornando alle origini. Non più divano o poltroncina per arredare un angolo del salotto o della camera da letto. Sta tornando di moda una sedia dal sapore antico rivisitata in chiave più moderna.

Stiamo parlando della sedia a dondolo, immancabile in tutte le case di un tempo. In tanti ricorderanno quella di vimini delle nonne, o la versione più moderna in plastica. Oggi il Mondo del design la ripropone molto più simile ad una poltroncina per aumentarne la comodità.

Spalliera alta come una volta o in stile bergère

I modelli proposti sono davvero tantissimi e possono soddisfare i gusti di tutti. Per i nostalgici dei bei tempi andati ecco la classica in rattan dal design più nordico. Ideale in un soggiorno in stile minimale moderno e più shabby chic. Ma troviamo anche la versione bergère, imbottita e rivestita in velluto dei colori più diversi. Perfetta in camera da letto per un angolo lettura curato con tanto di lampada a piantana.

Non solo in casa però, tanti sono i modelli perfetti per il giardino o un balconcino esterno. Più classici in bambù o in rattan intrecciato, fino alla resina per resistere alle intemperie. Ma forse tra i modelli più belli c’è quello imbottito sartoriale. Un incrocio vero e proprio tra sedia a dondolo e poltrona elegante di design.

Quindi, non più divano a L angolare o poltroncina per dare un tocco di eleganza alla nostra casa. Il ritorno della sedia a dondolo ma in versione design è quello che ci vuole. Non solo per cullare i bambini ma per dedicarsi un attimo di relax a tutto tondo con eleganza. Se poi preferiamo stendere anche le gambe c’è sempre la meravigliosa chaise longue.

