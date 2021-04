Come tutti gli anni, con l’arrivo della stagione calda ritornano gli insetti più odiati da tutti. Le mosche e le zanzare sono, al pari delle cimici, uno degli insetti meno apprezzati e capiti.

In natura esistono delle piante capaci di allontanare questi insetti dalle nostre case. Tra le tante merita di essere nominata la verbena odorosa, conosciuta anche come erba luigia o erba cedrina.

Si tratta di una pianta aromatica dai mille benefici che può essere utilizzata in cucina come in cosmesi.

Inoltre, viene anche utilizzata come pianta ornamentale per via della sua bellezza.

Conosciuta e utilizzata sin dall’antichità era ritenuta un’erba magica per via delle sue proprietà benefiche. L’erba magica che allontanerà definitivamente le mosche a costo zero.

Come curarla

La verbena odorosa è un arbusto perenne che non tollera le basse temperature. Sotto i dieci gradi comincerà a soffrire mentre a zero gradi morirà. È una pianta che potrà essere coltivata sia in giardino che in vaso. Tuttavia, vista l’avversione per il freddo, si consiglia di optare per la coltivazione in vaso nel caso in cui si viva in una zona con inverni rigidi.

Così facendo, sarà possibile farla svernare in casa per evitarle sofferenze. Per procedere con la coltivazione sarà sufficiente utilizzare una terra a medio impasto mischiata con della sabbia. Sistemare il vaso in una zona ombreggiata ma luminosa.

Le annaffiature dovranno essere effettuate cercando di evitare il più possibile il formarsi di ristagni di acqua. Oltre a comportare marciumi radicali, i ristagni ridurranno anche la concentrazione dell’aroma. Per questa ragione bisognerà attendere che il terreno sia asciutto prima di annaffiare nuovamente.

La fioritura avverrà durante l’estate e la concimazione potrà avvenire con fertilizzante per piante da fiore o con concime granulare.

Si tratta di una pianta che non teme particolarmente le malattie. Sarà necessario, però, prestare attenzione agli afidi.

La verbena odorosa è un efficace repellente contro le mosche e le zanzare. Dalle foglie e dalle sommità con fiori è possibile ricavare un olio essenziale con il grande potere di allontanare gli insetti dalle nostre abitazioni.

Si tratta di un metodo ecologico ed economico per allontanare le mosche dalle case, evitando l’utilizzo di pesticidi. Infatti, le sostanze chimiche potrebbero rivelarsi dannose anche per le persone.

Tra le altre piante che allontanano gli insetti da casa abbiamo il basilico, per approfondire si consiglia di leggere questo articolo.