Per capire la presumibile età di una donna basta spesso osservare alcuni dettagli come la pelle del viso, quella delle mani o del collo. In queste zone è più semplice notare i segni affascinanti di un tempo che scorre veloce e ruba via un po’ di giovinezza.

È pur vero, tuttavia, che esistono delle buone abitudini che ritardano i segni del tempo sulla pelle o che, semplicemente, li nascondono bene. La verità è che per visi sempre giovani e mani curate non possono mancare questi 5 prodotti indispensabili. Le donne di tutte le età dovrebbero sempre portarli tutti con sé.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Si tratta di pochi e irrinunciabili trucchi che sono il segreto per nascondere qualche piccolo inestetismo di troppo. La perfetta trousse esiste ed è il jolly da tirar fuori all’occorrenza per avere pelle del viso, capelli e mani invidiabili.

Mai trascurare cura e make up delle sopracciglia

Il primo trucco che non può mai mancare nella borsa di una donna, specie se adulta, è la cera modellante per sopracciglia. Molte non sanno che questa zona del viso riesce a regalare fino a 10 anni in meno o, addirittura, ad aggiungere 10 in più.

A 50 anni basta portare le sopracciglia in questo modo per apparire perfette e giovani e, sopra quest’età, bisognerebbe averle almeno sempre pettinate e curate.

Esiste un prodotto per rimpolparle, per disegnare peli mancanti o per pettinarle all’insù. Una volta individuato il prodotto giusto, basta sempre portare con sé la cera per modellarle durante il giorno.

La giusta importanza anche alle labbra di tinta neutra

Il secondo prodotto indispensabile è un rossetto liquido a lunga tenuta color caffè-latte. Il consiglio è di preferire rossetti lucidi, con pigmenti in polvere e ricchi di oli nutrienti.

Questi, oltre a nutrire e idratare tutto il giorno le labbra, le faranno sembrare rimpolpate e la colorazione è perfetta per donne più adulte.

Per visi sempre giovani e mani curate non possono mancare questi 5 prodotti indispensabili

Gli ultimi 3 prodotti irrinunciabili sono uno smalto viola, una mini-palette sui toni malva e un prodotto nutriente per la chioma.

Il violetto che tende al grigio è un colore molto utilizzato dalle donne più adulte, perché sobrio ma grintoso. Bisognerà, sostanzialmente, scegliere una variante metallizzata e, per questo, tendente al grigio.

Stesso discorso anche per una comoda mini-palette occhi da portare sempre in borsa. Il malva, l’argento e il rosa antico conferiscono al viso un aspetto giovane e curato.

Infine, un prodotto idratante e nutriente per capelli, magari a base di olio di cocco per avere capelli sempre in ordine e morbidissimi.