Gemelli, Leone e altri 2 segni voleranno a luglio: arrivano pacchi di soldi, promozioni e amori folli!

Il tempo vola e siamo già arrivati alla metà di giugno. Tra pochi giorni saluteremo l’inizio ufficiale dell’estate e l’arrivo di un caldissimo luglio. Luglio che si preannuncia davvero bollente e ricco di novità per quattro segni zodiacali. Scopriamo quali sono i fantastici quattro e cosa hanno in serbo le stelle per loro.

“Luglio col bene che ti voglio” cantava Riccardo Del Turco sul finire dei ruggenti anni ‘60. Una canzone che molti di noi torneranno a cantare a squarciagola tra pochissimi giorni. Il motivo di questa gioia liberatoria? Gemelli, Leone e altri 2 segni voleranno a luglio. Giove e Venere sono favorevoli e metteranno sulla strada di questi quattro segni bellissime novità sia sul lavoro che in amore. Se siamo anche noi nella top quattro possiamo iniziare a riscaldarci l’ugola.

I Gemelli vivranno un luglio indimenticabile

La prima sorpresa dell’oroscopo di luglio 2023 è il ritorno alla ribalta del segno dei Gemelli. I nati sotto questo particolarissimo segno sono famosi per la loro intelligenza e l’inventiva. E finalmente riusciranno a metterle pienamente in campo.

Sul lavoro l’ingegno potrebbe aprire nuove strade decisamente soddisfacenti a livello economico. In amore brillantezza e fantasia permetteranno di fare incontri molto interessanti che si tradurranno in serate bollenti sotto le lenzuola.

Soldi e soddisfazioni professionali in arrivo per il Leone

Il Leone viene spesso considerato come uno dei segni peggiori da avere come collega di lavoro. Tutto per la sua ambizione e la sua voglia di emergere e distinguersi dagli altri. Queste caratteristiche, però, a luglio faranno la differenza. I Leone vedranno premiate le loro idee e le loro intuizioni in ambito lavorativo. E il riconoscimento si tradurrà in pacchi di soldi e una bella boccata d’aria al conto in banca.

Chi lavora in proprio potrebbe trovare il partner giusto per far partire progetti estremamente ambiziosi. Attenzione, però, a non tralasciare amore e famiglia. Saranno fondamentali come supporto per arrivare al successo.

Gemelli, Leone e altri 2 segni voleranno a luglio: occhi a cuore per i Pesci e il Sagittario

Pochi giorni fa avevamo inserito i Pesci tra i segni dominatori dell’estate. La svolta arriverà proprio con l’inizio del mese di luglio. Le novità più belle saranno in ambito sentimentale con una Venere scintillante che aumenterà romanticismo e passione in camera da letto. Pollice alto anche per i single che potrebbero ritrovarsi davanti una persona destinata a rimanere per molto tempo.

Voto 10 e lode anche per il luglio 2023 del Sagittario. Le frecce degli arcieri dello zodiaco andranno tutte dritte al bersaglio. Sul lavoro potrebbero arrivare promozioni ben pagate e ruoli di prestigio. In camera da letto le cose andranno alla grandissima e l’intesa col partner raggiungerà livelli stellari. Ciliegina sulla torta le possibili vincite al gioco favorite da Giove. Un mese davvero d’oro.