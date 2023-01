I segni zodiacali più irritanti: questi 5 ci manderanno ai matti e in cima alla classifica non ci sono i Gemelli

Ogni segno zodiacale ha caratteristiche, positive o negative, che lo rendono unico. Tra quelle peggiori c’è la capacità di far irritare e arrabbiare gli altri. Oggi parleremo proprio di questo e scopriremo i 5 segni più irritanti di tutto lo zodiaco. E ci sono anche alcune sorprese.

Il vocabolario della lingua italiana definisce irritante una persona indisponente, provocatoria e seccante che provoca stizza nell’interlocutore. Quasi sicuramente conosciamo anche noi un individuo di questo genere. Se ci stiamo chiedendo il motivo di certi comportamenti la risposta potrebbero darcela le stelle e la data di nascita. Perché è arrivato il momento di scoprire i segni zodiacali più irritanti in assoluto. Sono 5 in tutto e sorprendentemente in cima alla classifica non svettano i Gemelli, segno famoso per la sua instabilità e imprevedibilità.

Bilancia e Leone metteranno a rischio la nostra tranquillità mentale

Iniziamo subito con una sorpresa. La Bilancia è nella top 5 dei segni più irritanti dello zodiaco. I Bilancia sono sempre alla ricerca dell’equilibrio e odiano litigare. Ma spesso questo atteggiamento passa per supponenza e scarso interesse al confronto costruttivo. Discutere con loro potrebbe dare la sensazione di scontrarsi con un muro di gomma.

Un altro segno da cui prendere le distanze con forza è il Leone. I Leone sono decisamente egocentrici e sono tra i segni più saccenti dello zodiaco. Due eccessi che li rendono decisamente irritanti per chi ama pace, tranquillità e umiltà.

I Gemelli non sono il segno più irritante dello zodiaco

I Gemelli sono famosi per essere imprevedibili e per cambiare idea e opinione senza soluzione di continuità. In più non sono mai decisi in niente e si crogiolano nel loro caos. E molto spesso lo fanno aggiungendo anche un pizzico di vittimismo. Se siamo persone decise e alla ricerca di stabilità e sicurezza un Gemelli potrebbe davvero mandarci il sangue al cervello.

I segni zodiacali più irritanti: Ariete e Cancro guidano la classifica

Sembra incredibile ma ci sono addirittura due segni più irritanti dei Gemelli: l’Ariete e il Cancro. Iniziamo dal primo. L’Ariete è estremamente carente per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Da un lato è tra i segni peggiori per quanto riguarda l’amicizia. Dall’altro non conosce diplomazia e mezze misure. Se cerchiamo una parola di conforto o sostegno non lo troveremo quasi mai da un Ariete. Un mix veramente difficile da gestire.

In vetta a questa speciale graduatoria troviamo l’insospettabile Cancro. I Cancro sono in grado di ricorrere a tutti i mezzi possibili per minare la stabilità altrui. Possono passare dalla scenata isterica alla durezza estrema e dal romanticismo alla freddezza nello spazio di una giornata. Oltre a questo sanno giocare alla grande con il senso di colpa degli altri. Mantenere la calma davanti a un Cancro è veramente una missione impossibile.