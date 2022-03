Le patate sono alla base di un grandissimo numero di piatti e possono vantare un gran numero di affezionati. Non solo, ma la loro composizione ci permette di saziarci velocemente spendendo pochissimo. Non sempre però dobbiamo limitarci alle classiche patate bollite o cotte in forno. Infatti, dal nord Italia alla Germania, viene un’idea estremamente semplice da realizzare e perfettamente in linea con i nostri gusti. Infatti, alla base di questa ricetta ci sono soprattutto patate e cipolle. Vediamo quindi come preparare questo piatto d’oltralpe, una variante del rösti di patate.

Ingredienti

500 g di patate;

1 cipolla;

2 cucchiai di farina;

sale;

pepe;

noce moscata;

olio di semi.

Non solo patate bollite o al forno, ma anche grattugiate per creare questo piatto salva cena pronto in 10 minuti

Questi ingredienti sono sufficienti per due persone e otterremo una decina di rösti.

Questa ricetta è molto semplice e richiede pochi ingredienti, che spesso abbiamo già a casa. Per questo si può considerare a tutti gli effetti un piatto salva cena. Oltretutto, si tratta di una soluzione che probabilmente metterà d’accordo tutti, grandi e piccoli.

Cominciamo preparando gli ingredienti di base, cioè patate e cipolla. Laviamo le patate ed eliminiamone la buccia. Dopodiché, con l’aiuto di una grattugia, creiamo dei nastri di patata utilizzando la maglia più grossa. Per avere nastri più lunghi, grattugiamo le patate disponendole in orizzontale rispetto alla grattugia. Invece, per evitare che le patate si anneriscano, mettiamole in una ciotola con dell’acqua. Prima di unirle agli altri ingredienti, però, dovremo scolarle e asciugarle.

Poi, togliamo le parti secche della cipolla e tagliamola a fette piuttosto sottili. Riduciamo gli anelli a pezzi più piccoli con l’aiuto di un coltello e trasferiamo il tutto in una ciotola.

Ora, mescoliamo patate e cipolle insieme alla farina. Poi aggiustiamo di sale e condiamo con pepe e noce moscata.

Ed ora in padella

A questo punto, dovremmo riuscire ad ottenere un impasto abbastanza compatto da reggere in frittura. Quindi, mettiamo l’olio a riscaldare. Quando avrà raggiunto la temperatura giusta, usiamo le mani per prendere un ciuffo di impasto, schiacciandolo leggermente. In questo modo otterremo una frittella piuttosto sottile, che rimarrà croccante all’esterno e cotta all’interno.

Giriamo il rösti su entrambi i lati facendoli dorare per poi posizionarli su carta assorbente per fritto. Serviamoli insieme a un’insalata, della carne o accompagnati da una marmellata di mele, come da tradizione. Insomma, avremo non solo patate bollite o al forno, ma una ricetta nuova e utile per un pasto dell’ultimo minuto.

