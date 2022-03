Diverse culture possono vantare uno zodiaco variegato, anche se “l’assegnazione” dei segni potrebbe avvenire in modo diverso. Nell’oroscopo cinese, ad esempio, apparteniamo a un determinato segno in base all’anno di nascita, secondo il calendario lunare. In rete troviamo facilmente una serie di risorse che ci permettono di immettere la nostra data di nascita e scoprire a quale segno dell’oroscopo cinese apparteniamo.

Attualmente, ci troviamo nell’anno della Tigre, ciò vuol dire che questo sarà un periodo sfortunato per questo segno. Tra gli altri, però, ce ne sono alcuni che godranno di grande fortuna proprio nelle prossime settimane.

La fortuna del Drago e del Cavallo

Secondo l’oroscopo cinese questi segni saranno quindi i fortunati che riceveranno una sorpresa. Eh sì, infatti in questo tipo di oroscopo non ci sono solo animali, ma c’è anche il Drago, caratterizzato da determinazione e senso dell’onore. In questo periodo però potrebbe incontrare delle difficoltà nella coppia e sarà necessario chiarire una volta per tutte. Sul lavoro invece il Drago porterà onore al suo nome, collezionando un successo dopo l’altro. Ecco che quindi da una situazione mondiale così incerta il Drago riuscirà a trovare il suo spazio e a ricavarne i frutti.

Quando si tratta di amore invece sarà il Cavallo a vivere un periodo roseo. Riuscirà infatti a mettere da parte l’orgoglio e ad andare oltre le solite incomprensioni.

Anche sul lavoro vivrà un momento molto positivo. Il duro lavoro e la capacità di risolvere ogni problema lo farà brillare agli occhi di clienti e colleghi. Tanto che, se lavora in proprio, godrà di ricche entrate. Come dipendente, invece, il Cavallo si farà notare facendo ricredere chi dubitava di lui. Chissà, potrebbero esserci anche un aumento o un bonus all’orizzonte.

Secondo l’oroscopo cinese questi segni fortunati riceveranno una sorpresa in denaro o in famiglia nelle prossime settimane

Il Cane apre finalmente una fase positiva della sua vita, con soddisfazioni su tutti i fronti. La sua naturale bontà e spontaneità farà avvicinare ancora di più il proprio partner. Se single invece potrebbe nascere presto una storia ricca di passione e intesa.

Anche sul lavoro è il momento della ribalta. Infatti, una ritrovata fiducia in sé stesso porterà il Cane ad andare dritto per la sua strada, attraversando illeso un periodo burrascoso. Anche gli altri lo noteranno e qualcuno potrebbe anche dargli il giusto compenso.

Ricordiamo però che è sempre importante prendere una pausa per ricaricare le energie, magari cercando di mantenere l’ottima forma fisica.

