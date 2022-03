L’oroscopo di marzo ha ancora il meglio da offrire ad alcuni segni zodiacali che hanno sofferto le prime settimane del mese. Ecco cos’hanno in serbo le stelle per i Gemelli e altri tre segni fortunati.

Mercurio e Giove portano ricchezze inaspettate

Marzo è iniziato al top per alcuni segni favoriti: Scorpione, Pesci e, non solo, hanno tempo ancora fino a domenica 20 per godersi un momento davvero propizio. Altri hanno dovuto patire un po’ di sfortuna, ma il vento sta cambiando. Infatti, il mese si concluderà col botto per quattro segni zodiacali. Attenzione, però: bisogna saper sfruttare alcune giornate fortunate.

Il primo momento da tenere d’occhio è la notte del 18 marzo, quando la Luna piena sarà straordinariamente generosa. Il miglior giorno del mese arriva invece il 21 marzo per un segno in particolare: si prevedono soldi a palate per i Gemelli.

Lunedì 21, infatti, ci sarà una congiunzione tra Giove e Mercurio. Il primo è il pianeta più generoso e benefico, mentre il secondo è legato alla comunicazione e governa proprio il segno dei Gemelli. Questa congiunzione attiverà la decima casa astrologica, quella che riguarda il lavoro e la reputazione.

Insomma, per i Gemelli la giornata promette bene nell’ambito della carriera. È il momento giusto per lanciare un nuovo progetto, chiedere un aumento, concludere affari o affrontare un colloquio. Queste nuove imprese, infatti, si riveleranno lucrative.

Tuttavia i soldi e il lavoro non sono l’unica cosa importante nella vita. Tre segni zodiacali potrebbero finalmente trovare un tesoro ben più prezioso.

Soldi a palate per i Gemelli e fine marzo col botto per 3 segni zodiacali che troveranno amore, fortuna e successo

Innanzitutto, le ultime settimane del mese saranno dedicate all’amore, almeno per i nati sotto il segno della Vergine. Il giorno più propizio è il 23 marzo, grazie all’incontro tra il comunicativo Mercurio e l’intuitivo Nettuno nella settima casa, quella delle relazioni. Conviene sfruttare questo evento astrologico per un appuntamento romantico.

In secondo luogo, a partire da domenica 20 sarà un ottimo momento anche per l’Ariete. In questa data, infatti, finisce la stagione dei Pesci e inizia proprio quella dell’Ariete. Il cambiamento porterà una ventata di energia, positività e fortuna per i nati fra il 20 marzo e il 20 aprile.

Infine, grande successo per i Capricorno grazie all’incontro tra Saturno e Venere in Acquario il 28 marzo. Si otterranno apprezzamenti e riconoscimenti, sul lavoro o nelle relazioni. Ma solo per chi si focalizzerà sul riconoscere le proprie doti. In altre parole, la fine del mese deve essere dedicata all’amore per sé stessi.

Approfondimento

Per 3 segni zodiacali passione alle stelle tutto l’anno grazie a un talento davvero speciale