Sono sempre di più gli italiani che apprezzano le vacanze al lago. I laghi sono spesso più accessibili e meno affollati delle spiagge, soprattutto in estate, e ci permettono di fare passeggiate nella natura al fresco tra un bagno e l’altro. Inoltre, se scegliamo quelli meno turistici, una vacanza al lago è molto più economica di una vacanza in montagna. Ma se abbiamo già visitato i principali laghi italiani e vorremmo vedere qualcosa di diverso e di spettacolare, dovremmo senza dubbio dirigerci appena oltre il confine italiano per vedere uno specchio d’acqua spettacolare. Vediamo di cosa si tratta.

Il lago Bohinj si trova nelle Alpi Giulie

Parliamo del bellissimo lago Bohinj, in Slovenia, che si trova nelle Alpi Giulie. Il lago Bohinj è uno dei più grandi della Slovenia e certamente tra i più spettacolari. Si trova nella regione nord-occidentale della Slovenia, si raggiunge facilmente dal Friuli Venezia Giulia in poche ore di macchina. E il viaggio vale sicuramente lo splendido panorama alpino che si gode dalle rive del lago. L’acqua limpida e cristallina riflette l’immagine dei monti circostanti, e ci regala una visione fatata. Ma che cosa possiamo fare al lago Bohinj?

Appena al di là del confine sorge questo splendido lago pittoresco accanto a una cascata dove passare un weekend economico nella natura

Attorno al lago si trovano diverse aree camping attrezzatissime e con prezzi molto più ragionevoli di quelli che troveremmo in Italia per strutture simili. Una notte in campeggio sulle rive del lago costa circa 15 euro. Per chi preferisce un pernottamento con tutti i comfort, non mancano hotel, Airbnbs, camere in affitto e B&B. Ma quali sono esattamente le attrazioni del lago Bohinj?

Splendide cascate e passeggiate intorno al lago

Appena al di là del confine troviamo il meraviglioso lago Bohinj, e certamente non possiamo farci mancare una visita alle cascate. Le cascate della Savica si trovano a pochi minuti dal lago, e potremo godercele da una terrazza panoramica. Anche il percorso a gradini per raggiungerle ci farà godere un panorama spettacolare sul bosco circostante. Se preferiamo una passeggiata più pianeggiante, facciamo senza dubbio il giro del lago a piedi, seguendo i sentieri tracciati. La camminata durerà circa 3-5 ore a seconda del nostro passo.

E mentre siamo in Slovenia, non lasciamoci assolutamente sfuggire le bellezze nascoste della sua capitale, Ljubljana.

Approfondimento

Per vacanze economiche è questa la città ricchissima di storia e cultura a pochi passi dall’Italia, fresca anche d’estate