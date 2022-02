Manca ancora qualche settimana alle vacanze pasquali, ma non è mai troppo presto per prenotare una piccola vacanza pregustandoci la primavera in arrivo. Ma dove è meglio andare se abbiamo soltanto pochi giorni a disposizione e un budget limitato? Le mete sono tante, ma oggi vogliamo proporne una lontano dai grandi flussi turistici e dalle masse, ma che è un vero gioiellino apprezzato da tutti quelli che l’hanno visitata. Vediamo di che città si tratta.

La capitale della Slovenia è facilmente raggiungibile, piena di fascino e costa poco

Stiamo parlando di Lubiana (o come dovremmo più propriamente chiamarla Ljubljana), la capitale del piccolo stato della Slovenia. Lubiana è facilmente raggiungibile dall’Italia, sia con i mezzi di terra che in aereo. È una città unica, perché qui convergono la cultura mediterranea e quella slava, creando un mix artistico, culturale e architettonico estremamente interessante. Sono tantissime le bellezze di Lubiana e della Slovenia. Vediamone alcune.

Per le vacanze di Pasqua prenotiamo una fuga in questa città dalla primavera incantevole, economica e a pochi passi dall’Italia

Lubiana è una piccola città, con circa 300mila abitanti. Ma è un vero gioiellino architettonico. Possiamo tranquillamente girarla a piedi e passeggiare per le sue strade ammirando la storia che abbiamo davanti agli occhi. A Lubiana sono moltissimi gli spazi verdi, che danno il meglio di sé proprio in primavera. Bellissimi i suoi famosi ponti, primi fra tutti il Triplo Ponte, il Ponte dei Draghi e il Ponte dei Calzolai. Godiamoci anche gli edifici rinascimentali e le sue splendide piazze ricche di monumenti e di cultura. Non perdiamoci anche il castello di Lubiana da cui si può godere una vista mozzafiato sulla città e su tutta l’area circostante. Facciamo anche una passeggiata al Parco Tivoli, il più grande e centralissimo parco della città.

Quanto costa andare in vacanza a Lubiana

Un viaggio in Slovenia ci permetterà di goderci una vacanza di ottima qualità e a poco prezzo. Il costo della vita in Slovenia è parecchio più basso che in Italia. Possiamo mangiare in un ristorante economico per 10 euro e in uno di lusso per 40 euro in due. Aspettiamoci di pagare meno di 50 euro a notte in un hotel di media categoria. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, quasi sicuramente non avremo bisogno di acquistare alcun biglietto, dato che Lubiana è una città piccola, in cui possiamo facilmente spostarci a piedi. Quindi, per le vacanze di Pasqua prenotiamo una fuga a Lubiana, non ce ne pentiremo!

