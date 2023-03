Appartamenti vista mare a meno di 40.000 euro lungo questa meravigliosa costa italiana poco conosciuta ma davvero splendida

Per molti, avere una casa al mare è un sogno irrealizzabile a causa dei costi elevati delle proprietà vicino alla costa, soprattutto in tratti di mare famosi in tutto il Mondo. Tuttavia, in Italia, ci sono centinaia di tratti di costa meno conosciuti che non hanno nulla da invidiare ai luoghi più famosi. Qui è possibile acquistare una casa con vista mare anche a meno di 40.000 euro, come nel bellissimo tratto di costa di cui parleremo in questo articolo.

Prima di esplorare le bellezze di questa costa e le occasioni immobiliari eccezionali disponibili, è importante sottolineare i vantaggi di possedere una casa al mare. Infatti, una casa al mare consente di godersi le vacanze senza preoccuparsi delle prenotazioni dell’hotel, dei costi elevati e delle prenotazioni tardive. In altre parole, offre comfort e risparmio. Inoltre, una casa al mare può rappresentare una buona opportunità di investimento. Infatti, il valore delle proprietà tende a crescere nel tempo e può essere affittata per ottenere un reddito extra.

Vacanze in un tratto che non ha pari in Italia per bellezza

Quando si pensa alle vacanze al mare in Italia, spesso vengono in mente la Liguria, la Toscana, l’Emilia Romagna, la Sardegna e la Sicilia, ma pochi considerano la costa molisana. Tuttavia, il tratto di costa che va da Vasto a Termoli è uno dei più belli e suggestivi d’Italia e del Mondo. Inoltre, essendo poco affollato dai turisti, è perfetto per una vacanza rilassante ed esclusiva.

Una delle attrazioni principali di questa zona è la splendida spiaggia di Sant’Antonio, che inizia praticamente sotto il Castello Svevo di Termoli e si estende per diversi chilometri verso nord. Qui, il mare è calmo, la spiaggia è chiara e degrada dolcemente, il che la rende perfetta per lunghe passeggiate e nuotate rigeneranti. Invece, la spiaggia di Rio Vivo si trova a sud di Termoli ed è una baia lunga circa 150 metri, ideale per gli appassionati di sport acquatici.

Appartamenti vista mare a meno di 40.000 euro tra Termoli e Vasto

Ecco perché comprare una casa lungo questa costa per le vacanze o per trasferirsi potrebbe essere una grande opportunità. Specialmente se si cerca un appartamento vista mare a meno di 50.000 euro.

Ecco alcune offerte che riportano i siti immobiliari della zona.

Un’ottima scelta potrebbe essere un trilocale di 60 metri quadri in vendita a Vasto Marina, all’interno di un residence sul mare, a 49.000 euro. Tuttavia, anche località come Petacciato offrono case a meno di 40.000 euro, come un trilocale di 50 metri quadri con vista mare a 39.000 euro.

Per coloro che cercano appartamenti vista mare a Termoli e Campomarino, l’offerta è vasta. A Campomarino Lido, ad esempio, è in vendita un trilocale di 60 metri quadri con balcone a soli 100 metri dalla spiaggia. Il prezzo è di 48.000 euro.