Ecco chi sarà eliminato lunedì sera dal Grande Fratello VIP. Saturno in Pesci non lascia dubbi: “Ad uscire dalla casa sarà lui”

Mancano poche ore alla semifinale del Grande Fratello VIP che deciderà le sorti di due concorrenti. Da una parte, scopriremo il quarto finalista. Dall’altra, chi sarà il concorrente eliminato, che dovrà lasciare la casa. Si sprecano i sondaggi per indovinare chi ci lascerà dopo tanti mesi. L’oroscopo, da questo punto di vista, non ha dubbi. “Ad uscire sarà lui”.

Finalmente stasera si sveleranno i destini di almeno due componenti della casa del Grande Fratello VIP. Trasmissione che appassiona sempre di più, soprattutto ora che siamo arrivati alle fasi finale. Ancora due puntatone su Canale 5 per proclamare il vincitore assoluto.

Ognuno, ha il proprio beniamino o la concorrente preferita. Anche perché è stata una edizione piena di polemiche, che hanno contraddistinto il cammino dei vippini partecipanti. Ormai, però, non c’è più tempo di guardarsi indietro. In queste ore si stanno decidendo le ore dei concorrenti, per capire chi sarà il quarto finalista. E, soprattutto, per scoprire chi sta trascorrendo gli ultimi istanti dentro la casa. Se non volete aspettare fino a stasera, le stelle vi diranno, in anticipo, il responso.

Sono questi i concorrenti già in finale e quelli che si contenderanno la permanenza, al ballottaggio

Facciamo il punto della situazione. Al momento, nella finale del 3 aprile, sicuramente vedremo Sofia Giale De Donà, che è imprenditrice e modella, ha 23 anni ed è nata a Conegliano. Con lei ci sarà Oriana Marzoli, che ha 30 anni ed è nata a Caracas in Venezuela. Infine, ecco l’influencer Micol Incorvaia, che è di Pordenone e, finora, ha spento 29 candeline.

Chi segue Proiezioni di Borsa, sa che abbiamo già svelato il probabile nome della vincitrice, sulla base dell’oroscopo. Nella serata, si deciderà anche il quarto concorrente finalista. Anche in questo caso, vediamo chi è al televoto decisivo.

Ecco chi è al televoto, chi passerà stasera in finale e chi sarà, invece, eliminato, secondo l’oroscopo

Come sappiamo, sono rimasti in sei gli aspiranti finalisti rimasti. Ci sono ben quattro vippini maschi. A partire dal calciatore Andrea Maestrelli, dal modello Luca Onestini, e dai due influencer Alberto De Pisis ed Edoardo Tavassi.

Insieme a questo poker tutto maschile ci sono, in Nomination, anche due donne. Una è la modella Nikita Pelizon e l’altra è l’attrice Milena Miconi. Anche in questo caso, ai lettori di Proiezioni di Borsa è stato rivelato, in anticipo il probabile nome del quarto finalista, sulla base dell’oroscopo cinese.

Ecco chi sarà eliminato lunedì sera dal Grande Fratello VIP

Perfetto, ma una volta stabilito il quarto finalista e in attesa di scoprire anche il quinto, chi sarà eliminato definitivamente dalla casa? Anche in questo caso, chiediamo aiuto all’oroscopo e ai segni dei concorrenti. Maestrelli e la Pelizon sono Pesci. De Pisis, nato a giugno, è Gemelli.

Edoardo Tavassi, di novembre, è uno Scorpione. Luca Onestini, nato il primo di gennaio, è Capricorno. Infine, Milena Miconi, nata il 15 dicembre, è Sagittario. Saturno in Pesci, infatti, si mette di traverso per chi è nato sotto questo segno, ma di sesso maschile. Purtroppo, Saturno non porta buone notizie immediate. Andando a vedere i segni zodiacali, l’unico maschio che è dei Pesci è il calciatore Andrea Maestrelli. Per l’oroscopo, dunque, sarebbe lui ad essere eliminato dalla casa. Vedremo, stasera, se le stelle ci avranno azzeccato.