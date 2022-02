Mantenere un’alimentazione corretta durante la quotidianità è fondamentale per sentirsi bene mentalmente e fisicamente. Ovviamente frutta e verdura non possono mai mancare perché ricche di proprietà benefiche per la nostra salute. È ad esempio utile sapere che oltre ad arance e limoni potremmo far scorta di vitamina C grazie a questo delizioso ortaggio invernale.

Inoltre, è utile abbinare una sana alimentazione con una regolare attività fisica, da praticare almeno due volte a settimana.

Maggiori informazioni

Per prima cosa è bene sapere che l’alimentazione deve essere varia, così da assimilare tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno.

Ci sono anche delle ricette alternative che ci permettono di mangiare gli stessi alimenti ma preparati in modo alternativo, così da non annoiarci. Per esempio, potremmo cucinare le patate in modo alternativo, invece che al forno, e basteranno solamente 10 minuti.

La carne è un alimento che ci permette di fare rifornimento di proteine, sarebbe quindi consigliabile inserirlo nella nostra dieta in proporzioni adeguate. Ovviamente, è consigliabile optare per i tagli magri e preferire la carne bianca, che è più leggera e digeribile. Quella rossa può comunque essere utile al nostro organismo, risultando ricca di ferro e proteine, ma il suo consumo dovrebbe essere moderato. Ovviamente, noi di ProiezioniDiBorsa, per ogni dubbio o consulto, consigliamo di rivolgersi direttamente al medico di base o ad un professionista.

Anziché pollo e tacchino ecco una carne saporita ma magra perfetta per stare leggeri e a dieta senza rinunce

Molti non sanno che la carne di cinghiale, contenendo 122 calorie per 100 grammi, potrebbe essere inserita regolarmente nel nostro piano alimentare. Si può facilmente reperire nelle macellerie, ma per apprezzare questa carne sarà necessario avere un palato adatto alla selvaggina.

Oltre a contenere molte proteine è anche poco grassa e, proprio per questo, sarebbe perfetta se intendiamo variare la tipologia di carne che consumiamo. Nonostante sia una carne magra, dovremmo però sempre fare attenzione a come la cuciniamo perché, cucinandola in umido ad esempio, aumenteremo le sue calorie.

Se preferiamo i tagli più morbidi potremo optare per la coscia, che è perfetta se cucinata al forno o come spezzatino. Inoltre, la cottura in forno ci permette di mantenere la consistenza della carne morbida e di condirla poco.

Come prepararla

Molti però non sanno che anche il cinghiale al limone è un’alternativa leggera e sfiziosa. Basterà solamente tritare la cipolla, farla rosolare in padella con dell’olio e intanto tagliare il cinghiale a cubetti. Disponiamoli nella padella insieme alla cipolla, aggiungiamoci dei pomodori tritati e anche la scorza di un limone, così prenderanno il suo gusto fresco. Intanto sciogliamo mezzo dado in 250 ml d’acqua e aggiungiamolo nella preparazione con un pizzico di sale.

Infine, lasciamo cuocere a fuoco lento finché la carne raggiungerà una consistenza tenera.

Anziché pollo e tacchino ecco una carne che ci potrebbe far innamorare grazie al suo incredibile gusto, perfetta per essere condivisa in famiglia. Questa carne è apprezzata in cucina per la sua versatilità, infatti, viene proposta anche come primo piatto insieme alla pasta.

Le pappardelle al ragù di cinghiale sono infatti un primo piatto che potremo portare in tavola la domenica per gustarlo insieme alla famiglia.

Anche abbinato alla polenta, il cinghiale potrebbe essere irresistibile, specialmente nelle fredde giornate d’inverno.

