Anziché la solita siepe potremmo mantenere la privacy in giardino allontanando i fastidiosi sguardi dei vicini con questa spettacolare pianta da arbusto colorata

Avere un giardino è una splendida opportunità, sia per trascorrere piacevoli serate, godendo della brezza estiva, che per poter respirare di tanto in tanto in uno spazio che consideriamo familiare. Quanti barbecue, brindisi e sessioni di abbronzatura possiamo goderci. Certo, la condizione fondamentale è sentirsi a proprio agio. Per questo è importante trovare alcune piante in grado di decorare questo spazio in maniera gradevole, così come non sentirsi sotto gli occhi di vicini e passanti.

Quella fastidiosa sensazione viola la nostra privacy e potrebbe limitare la nostra libertà. In un certo senso porterebbe ad un limitare la nostra personalità e ad un costante tarlo, che ridurrebbe la gioia dello stare in famiglia e con gli amici. Non il massimo per uno spazio che giuridicamente è nostro.

Per fortuna è semplice ovviare a questo problema. Basta trovare delle piante che garantiscano, nei giusti punti, un ostacolo alla vista di eventuali curiosi. Meglio se gradevoli per la nostra vista. La Pyracantha potrebbe fare al caso nostro visto che ha delle bacche rosse come il fuoco. Anziché la solita siepe potremmo mantenere la privacy in giardino con questo piccolo prodigio estetico naturale.

I grandi vantaggi di questa pianta

Se pensiamo di voler risolvere con un muro perché rappresenta una soluzione rapida, ricordiamo ciò che diceva Confucio, “il miglior momento per seminare una pianta era 20 anni fa. Il secondo miglior momento, invece, è ora”. Infatti, se posta per talee semi legnose, potremmo sfruttare anche la stagione estiva per piantare la Pyracantha.

Nella variante “coccinea” può risolverci molti problemi. Gli arbusti infatti sono molto fitti. Se lasciati crescere in altezza posso raggiungere vari metri. L’unica condizione è che non si trovi in piena ombra, se vogliamo vedere i suoi frutti. Risplende in posizioni soleggiate, anche se ha tolleranza molto alta per le zone semi ombreggiate.

Come se non bastasse si adatta bene alle condizioni climatiche più varie. Resiste bene alle temperature rigide delle aree del Settentrione. Non la spaventa il vento e neppure la siccità. Potrebbe però temere le altezze, quindi sarebbe saggio non piantarla sopra i 1000 metri. Ma l’aspetto più gradevole è estetico.

Anziché la solita siepe potremmo mantenere la privacy in giardino allontanando i fastidiosi sguardi dei vicini con questa spettacolare pianta da arbusto colorata

Infatti si riempie di fiorellini bianchi in autunno, ma diventa un’esplosione di colore in primavera, quando la superficie diventa color fuoco per merito delle tantissime bacche che costellano la superficie. Queste sono molto gradite dagli uccellini.

Per gli amanti dei giardini questa è un’ulteriore straordinaria caratteristica che renderà pieno di vita il nostro angolo.

Avendo determinate caratteristiche, la Pyracantha è perfetta per una posizione di confine, visto che presenta anche delle spine capaci di inibire un avvicendamento ulteriore.

Per un giardino gradevole non dimentichiamo di fornire un’adeguata illuminazione. Non servono molti soldi, contrariamente a quanto spesso si ritiene. Alcuni trucchetti ci potrebbero aiutare per questo scopo visto che stanno spopolando tra appassionati di giardinaggio.

Lettura consigliata

Sembra incredibile ma ecco perché molti stanno buttando uno spicchio d’aglio nel giardino