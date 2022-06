Le vacanze estive 2022 sono ormai alle porte. Chi di noi non ha ancora scelto la destinazione per l’estate dovrebbe affrettarsi se vuole risparmiare. Molte persone credono che per viaggiare servano moltissimi soldi, ma in realtà, basta cercare con attenzione. Notoriamente, ci sono dei luoghi che per quanto meravigliosi sono molto cari. Pensiamo ad esempio alle Maldive, oppure a Santorini. Viaggiare risparmiando senza rinunciare alla bellezza è possibile e se cerchiamo spiagge tropicali possiamo trovarle anche senza allontanarci troppo. Proprio per questo motivo, oggi vogliamo suggerire una destinazione stupenda per le vacanze estive da scegliere per viaggiare senza spendere una fortuna.

Un’isola dalla bellezza infinita

Qui il clima è gradevole tutto l’anno ed è la più grande tra le Isole Baleari. Maiorca è un luogo splendido in cui trascorrere le vacanze perché possiede paesaggi naturali davvero incantevoli. Quest’isola ha moltissime grotte ricche di formazioni calcaree che regalano un’atmosfera quasi surreale. Da visitare assolutamente ci sono le Grotte del Drago, sulla costa orientale dell’isola. Qui si svolgono spettacoli e concerti di musica classica. Non dimentichiamo anche le Grotte di Hams che sono davvero suggestive grazie a una particolare illuminazione artificiale.

Spiagge in stile Maldive e acque trasparenti in quest’isola meravigliosa a sole 2 ore dall’Italia che ci permetterà di spendere davvero poco

Partiamo dal capoluogo dell’isola, la splendida Palma di Maiorca. Quest’antichissima città è il luogo perfetto per chi vuole divertirsi. Sempre attiva e in fermento, questa città è molto amata soprattutto dai giovani. Tuttavia, non ci sono solo movida e divertimento ma anche botteghe caratteristiche, cattedrali e meravigliosi palazzi imponenti da visitare. Uno tra tutti è il Palazzo dell’Almudaina che si riflette sul lago artificiale di Parc de la Mar regalando un’immagine da cartolina.

Per vedere un altro paesaggio molto suggestivo rechiamoci al faro di Cap de Formentor. Questo faro si erge su un promontorio roccioso dal quale possiamo ammirare l’isola accompagnati dal fragore del mare e dal rumore del vento.

Parchi naturali e spiagge mozzafiato

Maiorca possiede diverse aree protette. Tra le più belle citiamo il Parco Nazionale dell’Arcipelago di Cabrera. Qui la natura incontaminata regna sovrana e potremo ammirare il fondale marino ricco di pesci e acque così cristalline da perdere il fiato.

Spiagge in stile Maldive e acque trasparenti a Maiorca non mancano di certo. Se cerchiamo sabbia chiara e soffice scegliamo Cala Agulla. Questa spiaggia fa parte di un parco naturale e quasi ogni anno è premiata con la Bandiera Blu.

Cala Mesquida invece è una spiaggia meno turistica, ma fatta di sabbia bianca e mare trasparente. Facilmente raggiungibile, possiede un comodo parcheggio e tanti servizi.

Infine, Es Trenc è un piccolo angolo di paradiso fatto di sabbia bianca, mare azzurro e natura lussureggiante. È una delle spiagge più belle dell’isola e da molti considerata come “i Caraibi di Maiorca”.

Perché sceglierla

Possiamo spendere davvero poco scegliendo questa meta in cui possiamo soggiornare anche ad agosto a prezzi modici. Troveremo appartamenti e strutture a partire da 50 euro per notte e viaggiare approfittando di voli low cost a circa 200 euro a persona.

