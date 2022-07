Uno dei sogni più diffusi è quello di vincere alla lotteria oppure scoprire di avere ereditato una grossa somma di denaro. Un altro sogno diffuso è quello di diventare improvvisamente ricchi grazie a una scoperta di un tesoro nascosto. Oggi vogliamo raccontare 2 interessanti storie, che si avvicinano molto a questo sogno. Parleremo di 2 persone che hanno scoperto un vero e proprio tesoro dal valore milionario e lo hanno portato alla luce dopo molti anni.

Ecco in che modo queste persone hanno trovato un tesoro in soffitta che valeva diversi milioni di dollari.

La bellezza del tempo fa riemergere il passato

Il tempo che passa spesso nasconde e cela diverse storie, che riemergono per caso o se noi lottiamo per riportarle a galla. Ciò vale non solo per la storia “con la s maiuscola”, ma anche per le nostre storie familiari. In alcuni casi i fatti vengono nascosti di proposito dai loro protagonisti, per un misto di vergogna e desiderio di cancellazione.

La prima storia che affrontiamo è quella della fotografa Vivian Maier. Fotografa americana dal grande valore artistico, ha vissuto una vita lavorando al servizio delle facoltose famiglie newyorkesi. Nel corso della vita ha accumulato un patrimonio di rullini e foto incredibili, senza mai pubblicarli.

Poco prima che l’artista morisse un box contenente migliaia di foto viene messo all’asta. Ed è in quel momento che un collezionista, per meno di 300 euro, acquista la scatola senza sapere del contenuto milionario. Una volta resosi conto del valore artistico del lavoro della Maier l’uomo si prodiga per ricostruire la storia della fotografa, che in vita non conobbe alcun riconoscimento.

Queste persone hanno trovato un tesoro in soffitta e sono diventate milionarie per caso

La seconda storia di successo che raccontiamo ha come protagonista la fotografa americana Lee Miller, diventata famosa per aver scattato una foto nella vasca da bagno di Hitler.

La donna diventa famosissima a20 anni dopo aver posato come modella per la rivista Vogue. Appena ventenne si trasferisce a Parigi per lavorare con Man Ray e apprendere l’arte della fotografia e le tecniche di sviluppo. Poi, durante la Guerra si arruola nell’esercito e lavora come fotoreporter di guerra nella Germania liberata.

Documenta la liberazione dei lager e l’orrore nazista, con fotografie passate alla storia.

Dopo la guerra Lee si trasferisce in Inghilterra, si sposa, ha un figlio e mette letteralmente in soffitta la macchina fotografica. Assieme all’apparecchio nasconde le fotografie e diventa presto dimenticata.

Solo dopo la sua morte, il figlio di Lee scopre per caso un baule contenente l’archivio della fotografa. Si tratta di una scoperta epocale, che può valere milioni di dollari.

