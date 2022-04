Anziché i soliti stuzzichini con pan carré, stupiamo tutti con questo antipasto facile e goloso pronto in un attimo 

Tra poco più di una settimana arriva uno degli appuntamenti festivi più importanti dopo Natale, ovvero la Pasqua.

Due momenti significativi nel calendario, sia da un punto di vista religioso, ma anche da un punto di vista più intimo e familiare.

Si tratta infatti di occasioni in cui famiglia e amici si ritrovano per festeggiare insieme, lasciandosi alle spalle gli impegni e le preoccupazioni della routine.

Se da un lato la padrona di casa è ben contenta di accogliere i suoi ospiti, dall’altro è naturalmente ansiosa di stupirli con il suo estro culinario.

A tal proposito, anziché i soliti stuzzichini con pan carré si potrebbero realizzare queste uova in crosta di sfoglia, semplici e golose.

Si tratta di un antipasto piuttosto ricco, da proporre in tante versioni differenti a seconda delle esigenze.

Il punto forte è senza alcun dubbio il cuore del fagottino, in cui si nasconde l’uovo, morbido e saporito.

Ulteriore vantaggio riguarda la preparazione: non occorre fare in fretta, ma possiamo portarci avanti la sera prima e servire a temperatura ambiente.

Scopriamo, dunque, dosi e ingredienti di questa ricetta facilissima:

2 rotoli di pasta sfoglia rettangolare;

8 uova sode;

4 fette di prosciutto cotto;

4 fette di speck;

8 fette di provola affumicata;

400 g di patate;

80 g di latte;

70 g di formaggio grattugiato;

olio, sale e pepe q.b.

Per prima cosa, mettiamo a lessare le patate per circa una mezz’ora, mentre in un pentolino a parte andranno cotte le uova per 8 minuti.

Trascorsi i tempi indicati, sgusciamo le uova e facciamole raffreddare e intanto sbucciamo e schiacciamo le patate, amalgamandole ai condimenti, al latte al formaggio grattugiato.

Prendiamo ora le sfoglie: ciascuna di esse dovrà essere suddivisa in 8 quadrati, al centro dei quali andrà sistemata la crema di patate appena ottenuta.

Procediamo arrotolando le uova sode nello speck o nel prosciutto prima di sovrapporle al ripieno già sistemato e guarniamo con una fetta di provola.

È ora il momento di chiudere i quadrati di sfoglia, ripiegando le estremità in modo da realizzare una sorta di fagottino.

Dopo aver spennellato con un uovo sbattuto e aver decorato i saccottini con semi di sesamo, inforniamoli a 180° C per 15-20 minuti.