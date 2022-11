Ecco a cosa servono in cucina mestoli e spatole di metallo o gomma, cucchiai di legno o forati

Una volta in cucina si utilizzavano pochi ma fondamentali oggetti. Tra questi il cucchiaio di legno, un mestolo e il mattarello. Oggi si aggiungono di diversi utensili e materiali. Così in cucina oltre alla spatola di metallo troviamo anche quella di gomma. Al cucchiaio di legno si aggiunge quello di metallo forato e così di seguito. Vediamo allora a cosa servono in cucina questi utensili di base.

I vari utensili per la cucina

È difficile fare una lista degli utensili di una cucina. Oltre a pentole e coltelli, potremmo trovare delle bilance digitali, dei dosatori, l’acciarino per affilare i coltelli. Ma anche ciotole di metallo, in plastica o porcellana. Ancora la frusta, una grattugia e un buon tagliere. La tecnologia ci dona anche dei termometri da cucina e i moderni robot per preparare le pietanze. Ecco alcuni utensili più comuni.

A cosa serve il cucchiaio forato in cucina

Uno degli strumenti tipici della cucina è il cucchiaio forato in acciaio inox. La sua caratteristica è d’essere sottile e rigido, abbastanza lungo per poter raggiungere il fondo delle pentole. È qui che pesca il cibo per poterlo separare dal brodo o dai sughi liquidi. Anche il manico deve essere lungo per proteggere la mano.

Ecco a cosa servono in cucina i mestoli

Anche il mestolo deve possedere un manico abbastanza lungo e meglio se in acciaio inox. Il suo scopo è quello di mescolare i liquidi nella pentola, ma anche di passare i cibi da una parte ad un’altra. Meglio se il mestolo è tutto d’un pezzo senza saldature, perché certamente durerà più a lungo.

Come si usa la spatola di metallo e quella di gomma in cucina

Oltre al cucchiaio forato, in cucina si adopera anche la spatola di metallo forata. Anch’essa abbastanza lunga e con la spatola larga. Serve per raccogliere i cibi delicati come le uova all’occhio di bue. Per la padella antiaderente meglio utilizzare quella in silicone, per non graffiare il rivestimento della padella.

La spatola in gomma

Oggi si utilizzano molto le spatole in gomma, soprattutto nelle preparazioni più delicate. Ad esempio quando si mescola il cioccolato fuso o gli albumi delle uova. Quando il cibo è caldo, la spatola piuttosto che di gomma, meglio che sia di silicone, più resistente al calore.

Uso del cucchiaio di legno

In cucina non può mancare il classico cucchiaio di legno. A differenza degli utensili in metallo, non trasmette calore, anche se messo in una pentola con brodo bollente. Tuttavia, qualche volta si ha l’abitudine di dimenticarlo nella pentola e perciò le punte si bruciacchiano, poiché è fatto di legno, anche se non conduce il calore, però assorbe odori e sapori. Anche per questo motivo non va lasciato all’interno della pentola e dopo va lavato con cura. Allora ecco a cosa servono in cucina i cucchiai di legno, ora vediamo la frusta.

Come scegliere bene una frusta da cucina

Le fruste si trovano sia in silicone che in acciaio. Le prime sono per le padelle antiaderenti. Quelle in acciaio, di almeno una decina di fili, servono per mischiare e areare gli impasti come per la pasta fatta in casa.