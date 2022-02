Notizia freschissima delle ultime ore: il Governo ha deciso di aumentare la produzione nostrana di gas. E visti i recenti aumenti di questa materia prima indispensabile, è decisamente una bella notizia. Fino allo scorso anno, non secoli fa, attendevamo la fine dell’inverno anche per le ultime bollette ammazza portafoglio. Quest’anno, rischiamo invece di trovarci delle mazzate di gas anche d’estate e senza riscaldamento. Ecco, allora che dobbiamo e vogliamo ingegnarci, trovando anche modi di cuocere alternativi. Uno in particolare, andremo a vedere oggi, che, in alcune tradizioni europee è un vero e proprio modo di cucinare. Antichissima ed economica, ecco la cottura pratica che ci sorprenderà anche per la sua gustosità.

Quanto possono essere importanti le braci del camino

Cuocere sopra le braci, in un modo o nell’altro, ormai ne siamo capaci tutti. Ma diverso è pensare di cuocere sotto la cenere. Sicuramente è una tecnica primordiale e antichissima, che richiede molta pazienza. E perché, in un periodo di stress, non abbinare a questa cottura, un momento di relax? Dove non serve pensare ai fornelli o ai sughi, alla fretta, e magari concedersi davanti a questo calore del tempo per noi stessi. Questa cottura nasce infatti non solo per risparmiare, ma anche per fare dell’altro e guadagnare tempo, ma senza ansia. Magari, addirittura, leggendo un libro o giocando in famiglia con i figli e il cane. Anche perché, con questo metodo, a differenza della famosa grigliata, qui nessuno si deve sacrificare e subire vampate di calore degne di un super eroe. Quando è pronto si mangia tutti assieme.

Antichissima ed economica ecco la cottura pratica e gustosa che gli italiani conoscono poco ma che sta spopolando nelle cucine mondiali

Due però sono le regole che non dobbiamo dimenticare:

il fuoco deve essere sempre bello vivo e la produzione di braci sempre costante, con lo strato di braci sotto i cartocci sempre regolare e cospicuo;

scegliamo e prepariamo con cura il nostro cibo: la carne deve essere fresca e ben frollata, così come il pesce. E le verdure, altrettanto, magari usando quelle a km 0.

Sia cipolle che patate che le altre verdure che si prestano bene a questa cottura hanno però bisogno di un altro trucchetto.

Avvolgiamole nella carta alluminio e condiamole con un filo d’olio e sale e pepe. Così come pesce e pollo, o la classica salsiccia. Posizioniamoli sopra la cenere, per poi ricoprirli ancora di cenere e qualche pezzo di brace sopra. Sopra i tizzoni il carbone continuerà ad ardere, mentre sotto la cenere manterrà quel calore perfetto per una cottura naturale ed economica.

