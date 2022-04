Dove andare quando si hanno pochi giorni o anche uno solo a disposizione? In effetti, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Nessun altro territorio al Mondo è ricco come il Bel Paese di paesaggi mozzafiato, di mare cristallino e di verdi montagne boscose. Ci sono risposte per tutti i gusti e tutte le esigenze. Se si ha solo un giorno a disposizione e ci si vuole organizzare per una gita fuori porta, ogni Regione offre itinerari di tutto interesse. Se invece la vacanza è più lunga, la scelta si amplia notevolmente.

Perfezione geometrica

Se non siamo mai stati a Castel del Monte, in Puglia, forse l’itinerario che la Redazione propone può essere preso in seria considerazione. Questa antica e maestosa fortezza si trova nel territorio di Andria, sull’altopiano delle Murge che si estende a cavallo tra Puglia e Basilicata. Perché andare a Castel del Monte? Intanto perché è circondato da un’aura di mistero. Fatto costruire nel 1240 dall’imperatore Federico II, il sovrano tedesco che amava a tal punto l’Italia da trasferirvi la sua corte, è da sempre al centro di interpretazioni leggendarie sui suoi usi e le sue funzioni. Anche se lo chiamiamo fortezza non lo era effettivamente per la mancanza di fortificazioni, ma pare fosse un maniero di caccia oppure un centro di osservazione astronomica o persino un luogo di purificazione dello spirito.

E poi è il risultato armonico di grande sapienza architettonica. Ha pianta ottagonale e la ripetizione ossessiva del numero otto nella struttura rigorosamente geometrica. Come una corona di pietra stagliata contro l’azzurro del cielo, domina isolato il paesaggio circostante dall’alto della collina. E conserva intatto il suo fascino. È Patrimonio mondiale dell’’UNESCO.

Antichi castelli e borghi che si riflettono nel blu del mare in questo angolo d’Italia da visitare anche in un solo giorno

A 30 minuti da Castel del Monte, sulla costa, un altro gioiello dell’architettura, una cattedrale che sorge a picco sul mare, quella di Trani. È la Chiesa di San Nicola Pellegrino, costruita con una pietra di un rosa chiarissimo, quasi bianco, che sembra emergere dal blu marino. Si mostra ai visitatori in tutta la sua suggestiva bellezza perché sorge in un angolo isolato, distante dalle altre abitazioni. Il momento migliore per visitarla è il tramonto, quando i raggi del sole la illuminano orizzontalmente.

Andare in primavera è la scelta più azzeccata perché le temperature sono già alte ed è piacevole stare all’aperto. Antichi castelli e borghi che si riflettono nel blu di un mare meraviglioso ci attendono per incantarci.

Cosa mangiare di particolare? La cucina pugliese è ricca e gustosa e non c’è che l’imbarazzo della scelta. Segnaliamo tuttavia due specialità: la tiella di cozze, una sorta di timballo con riso, cozze e patate e un piatto tipicamente primaverile, la purea di fave e cicoria.

