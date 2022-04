Non servono requisiti particolari o esperienza pregressa per le posizioni aperte di una nota catena di ristoranti

In linea con il piano assunzioni del 2022, una nota catena di fast food è alla ricerca di candidati anche senza esperienza. Le posizioni aperte riguardano più ruoli e per ambiti differenti. Inoltre, alcune di queste sorprendono particolarmente per i pochi requisiti necessari.

Il Gruppo in questione è Burger King, azienda americana con oltre 175 ristoranti sparsi sul territorio nazionale. Il programma di nuove aperture, che si concluderà entro la fine del 2022, porterà all’assunzione di ben 3.600 risorse. Già da adesso è possibile vederne i primi risultati dando uno sguardo alla lunga lista di offerte di lavoro disponibili.

Le offerte di lavoro per Burger King

Da quest’ultima abbiamo estratto alcune delle opportunità più interessanti per i pochi requisiti necessari ed i vantaggi contrattuali. È il caso di “Addetto/a alla Ristorazione Fast Food”. La risorsa selezionata si occuperà dell’accoglienza della clientela, della valutazione della qualità del cibo e della cura delle materie prime consegnate al ristorante. Inoltre, dovrà svolgere le attività di pulizia nel ristorante e preparare i prodotti in cucina in autonomia. Per questo ruolo non servono requisiti particolari o competenze specifiche. Si richiedono la disponibilità a lavorare su turni, nei weekend e nei festivi, flessibilità oraria e attitudine al lavoro in team. È, inoltre, necessario il possesso di un diploma di scuola media superiore. Molto simili sono i dettagli per il ruolo “Addetto/Addetta ristorazione”.

Altra posizione interessante riguarda il profilo “Assistant Manager”. La lista delle mansioni previste comprende la gestione dell’apertura e chiusura del ristorante, del team crew e dei processi di lavoro. La stessa risorsa dovrà gestire gli ordini settimanali e compilare report aggiornati, garantire la qualità del ristorante e il rispetto degli standard di igiene. Requisiti necessari sono la disponibilità a lavorare su turni, weekend e festivi, flessibilità, diploma di scuola media superiore e doti di leadership e organizzative. Chiude il quadro un’esperienza minima nel ruolo e la disponibilità alla mobilità territoriale.

Non servono requisiti particolari o esperienza pregressa per le posizioni aperte di una nota catena di ristoranti

È possibile consultare nel dettaglio queste e le restanti opportunità lavorative sulla piattaforma dedicata di Burger King. I filtri di ricerca presenti sono Regione, professione, divisione e parola chiave. Nella pagina dedicata al singolo annuncio troveremo tutti i dettagli relativi e le istruzioni per inviare candidatura. Sempre sulla stessa piattaforma, a fine pagina troveremo la sezione riservata alla candidatura spontanea.

