Luna fortunata dal 9 gennaio per 4 segni zodiacali sommersi da guadagni insperati

La settimana dopo la Befana è ricca di novità per quanto riguarda l’oroscopo. Le previsioni sono elettrizzanti per alcuni segni, che vedranno le stelle fargli grandi favori e rimpolpare le loro tasche. Ecco i favoriti della settimana dal 9 al 15 gennaio 2023.

Il nuovo anno ha appena messo piede nelle nostre vite, ma vogliamo già sapere tutto dalle stelle. L’oroscopo della seconda settimana di gennaio tiene conto dei movimenti dei pianeti, che incidono sulla fortuna dei segni zodiacali. Quattro tra questi ne beneficeranno e si arricchiranno notevolmente. Siamo curiosi di sapere di chi si parla? Allora andiamo alla scoperta del quartetto favorito dalla Luna.

Un cielo in subbuglio

Sollevando il capo in alto indirizzeremo lo sguardo verso il cielo, che sarà il palcoscenico di vari spostamenti planetari. Qualche corpo celeste ha deciso di cambiare il suo domicilio e traslocare. Ad attirare la nostra attenzione è innanzitutto Venere, che dal Capricorno giunge fino al segno dell’Acquario. Il Pianeta dell’amore sarà grande protagonista nei prossimi giorni e influenzerà la sfera affettiva e relazionale. C’è aria di cambiamento anche per Giove, che nel primo mese dell’anno termina la sua corsa in Ariete. Con queste novità non potremo che aspettarci una settimana di fuoco e con una buona prospettiva di crescita per qualcuno. Come l’Ariete, che sarà il primo a beneficiarne.

Ci sarà una Luna fortunata dal 9 gennaio per 4 segni zodiacali su tutti

Il 2023 ha visto una partenza a razzo per l’Ariete, che durerà anche nella prossima settimana. Si vede che il brindisi di buon augurio a Capodanno ha funzionato! Le giornate saranno una più bella dell’altra. Non solo Giove, ma anche Marte e Saturno ci appoggeranno e favoriranno i rapporti professionali. Mettiamoci al lavoro, perché è questo il momento per dare vita a ogni nostro progetto.

Sarà un periodo felice anche per i Gemelli. Se Venere penserà a rafforzare i momenti di romanticismo, Giove promuoverà le situazioni lavorative portando idee e guadagni. Anche Marte farà da appoggio e metterà il punto esclamativo al nostro momento di grande forma. In poche parole, saremo tra i prediletti delle stelle, almeno per la settimana in arrivo.

Sagittario e Capricorno in formissima

Anche altri due segni potranno approfittare di una Luna fortunata dal 9 gennaio. Il primo è quello del Sagittario, al quale questo mese ha ridato davvero vitalità e convinzioni. Ormai abbiamo ingranato come meglio non potevamo e il nostro dinamismo porterà frutti succosi. La generosità di Giove non avrà limiti e rimpinguerà notevolmente le nostre finanze!

Infine, si afferma tra i più fortunati di inizio anno anche il Capricorno. Nonostante la partenza di Venere, avremo di che gioire grazie all’aiuto del Sole e di Mercurio. La nostra capacità comunicativa toccherà i massimi storici e saremo abilissimi a convincere chiunque di quello che affermiamo. Il miglior regalo per il nuovo anno? Un portafogli più pesante e sostanzioso!