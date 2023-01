I mercati si preparano a un punto di verifica importante: crollo o bull market?

Domani verranno pubblicati i dati sull’occupazione americana e questo è un turning point importante per capire a che punto è il ciclo economico, e come potrebbe muoversi la Federal Reserve sui tassi di interesse. Un miglioramento o peggioramento dei dati, quindi avrà un forte impatto sui prezzi di Wall Street.

Domani scadrà un setup statico per i mercati, e questo potrebbe condizionare l’evoluzione dei prezzi fino al 31 gennaio, primo setup dinamico annuale.

Domani scadrà anche la prima settimana del mese, che come spiegato, rappresenta un buon parametro con cui mantenere il polso della situazione. I mercati si preparano a un punto di verifica importante che potrebbe condizionare i prezzi a livello annuale.

Oggi giornata interlocutoria laterale ribassista. Alle ore 17:55 del 5 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.501

Eurostoxx Future

3.965

Ftse Mib Future

24.810

S&P 500 Index

3.807,04.

Come regolarsi

Riteniamo che domani a ridosso della pubblicazione (14,30 ora italiana) dei dati ci sarà molta volatilità. La nostra sensazione è che si continuerà a salire, e la seduta di contrattazione chiuderà in positivo.

Come al solito l’attenzione verrà posta sui livelli di supporto che manterrano o meno la tendenza in corso.

I mercati si preparano a un punto di verifica importante: si vola o si crolla?

Perchè riteniamo che domani sia davvero un punto di svolta? Se gennaio sarà positivo il nostro frattale previsionale del 2023 potrebbe rivelarsi corretto, e il primo mese dell’anno diventerebbe quello del minimo annuale. Se invece, si scenderà, allora dovremmo ricercare il minimo annuale il 6 marzo, o addrittura 6/7 aprile, altre scadenze di setup annuali.

Quali sono i livelli di supporto che per domani faranno continuare gli swing giornalieri al rialzo?

Dax Future

14.259

Eurostoxx Future

3.885

Ftse Mib Future

24.435

S&P 500 Index

3.778.

Rispetto a oggi quindi non è cambiato nulla, e questo dimostra ulteriormente che domani sarà un giorno importante. La giornata odierna anche se è stata leggermente negativa non ha fatto cambiare il quadro tecnico. Pertanto si continuano a non ravvisare pericoli ribassisti per il momento. Vedremo cosa accadrà domani.