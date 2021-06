Cani e gatti soffrono il caldo esattamente come gli uomini. Se li vediamo affaticati, un po’ abbattuti, e meno vivaci del solito, potrebbe essere colpa proprio del caldo. Ma come fare per aiutarli?

Ad esempio, se ci siamo mai chiesti se l’aria condizionata faccia bene ai nostri animali, la risposta è “dipende”. Dobbiamo usare con criterio questa possibilità, tenendo in considerazione le caratteristiche fisiche dei nostri animali.

Animali domestici e caldo non vanno d’accordo e noi dobbiamo proteggerli con queste semplici accortezze di cui tutti dovrebbero essere a conoscenza

Andiamo diretti al punto e scopriamo insieme qualche valido trucchetto per aiutare i nostri amici a 4 zampe a superare meglio il caldo.

L’igiene

Pulire e curare il pelo dei nostri amici animali non è solo una questione di igiene. I nodi nel pelo, oltre ad essere un ambiente perfetto per insetti e batteri, trattengono il calore. Per questo dovremo preoccuparci di controllare e pulire sempre il pelo dei nostri cani o gatti.

Attenzione, però: è una sciocchezza decidere di rasare il pelo dei nostri amici. Questo comportamento sconsiderato potrebbe esporli a scottature o infezioni.

Le ore più calde

Questo discorso vale in particolar modo per il cane. Evitiamo di portare in giro i nostri cani durante le ore più calde, come quelle del pomeriggio.

In questo modo rischieremo, oltre alla disidratazione, che il nostro cane torni a casa con le zampe scottate per colpa dell’asfalto bollente. Meglio prediligere le ore più fresche e i percorsi in ombra.

Per il gatto, invece, potremmo creare una sorta di casa per i giochi, da sfruttare anche per riposare, al riparo dal sole.

Se i nostri animali non hanno paura dell’acqua, potremmo pensare anche ad una piccola piscina, bassa, in cui si potranno bagnare le zampette.

Accessori rinfrescanti

In pochi conosceranno i tappetini refrigeranti per animali. Sono delle stuoie su cui cani e gatti potranno stendersi. Qui recupereranno un po’ di freschezza e si sentiranno subito meglio.

