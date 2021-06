Negli ultimi mesi, il nostro Ufficio Studi si è interessato molte volte a questa società oggi però dopo un’ulteriore disamina, abbiamo deciso di inserire il titolo nella nostra Lista delle raccomandazioni e ora andremo a spiegare i motivi. Questo è il nostro giudizio: Cyberoo è un titolo azionario che potrebbe volare per come è sottovalutato rispetto al fair value.

La società con sede a Reggio Emilia, capitalizza in Borsa circa 52,4 milioni di euro e fornisce sicurezza informatica, monitoraggio intelligente e servizi gestiti.

Cyberoo (MIL:CYB) ha chiuso la seduta dell’11 giugno a quota 5,44 euro in rialzo dello 0,36% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 5,12 ed il massimo a 6,50.

Analisi sommaria di bilancio

I ricavi sono cresciuti del 13,5% nell’ultimo anno. I margini di profitto (0,7%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (10,5%).

Le raccomandazioni degli altri analisti (2 giudizi) stimano un fair value in area 9,20 per azione. I nostri calcoli invece, risultato di un attento studio dei bilanci degli ultimi 4 anni giungono ad un fair value in area 12 euro, ma le stime potrebbero essere ulteriormente alzate nei prossimi mesi.

Cyberoo è un titolo azionario che potrebbe volare per come è sottovalutato rispetto al fair value

La tendenza di breve, medio e lungo termine è rialzista e fino a quando reggerà al rialzo in chiusura settimanale il livello di 5,39, l’obiettivo a 1/3 mesi è posto in area 6,50.

Il nostro giudizio operativo è Strong Buy Long term con stop loss di lungo termine a 5,38 ed obiettivo a 12 mesi da raggiungere nei prossimi 18/24 mesi.

Riteniamo molto probabile che il titolo sia all’inizio di una forte fase direzionale. Tutti i nostri indicatori sono girati al rialzo e al momento non vediamo particolari pericoli. Si raccomanda prudenza in quanto i volumi dell’ultimo periodo sono stati bassi e quindi si potrebbe assistere ad ampie oscillazioni. Il consiglio è di avere un approccio da investitore di lungo termine e non da trader.

Si procederà per step.