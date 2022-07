Ancora un piccolo sforzo e il titolo BPER Banca potrebbe scattare al rialzo. I livelli da monitorare

Dopo avere fallito il break rialzista nel corso del mese di maggio, finalmente le quotazioni di BPER Banca potrebbero essere sul punto di invertire la tendenza in corso. Siamo nella condizione, infatti, che ancora un piccolo sforzo e il titolo BPER Banca potrebbe scattare al rialzo.

Affinché, però, lo scenario inverta al rialzo, c’è un livello che va superato in chiusura di seduta. Stiamo parlando di area 1,5326 euro. Come si vede dal grafico, questo livello in passato ha rappresentato un solido punto di appoggio per i ribassi sul titolo. La sua rottura al rialzo, quindi, potrebbe aprire le porte al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 1,60 euro. Il superamento di questo ostacolo, poi, potrebbe aprire le porte al raggiungimento di area 1,79 euro, prima, e di area 1,98 euro, poi.

La mancata accelerazione rialzista, invece, potrebbe determinare un affondo ribassista il cui obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 1,3 euro.

La valutazione del titolo BPER Banca

Dal punto di vista della valutazione BPER Banca è molto sottovalutato rispetto al suo settore di riferimento qualunque sia l’indicatore dell’analisi fondamentale utilizzato. Fa eccezione il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione del 25% circa.

L’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile. Se, invece, si guarda al suo fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, si scopre che è in linea con le attuali quotazioni

Tuttavia, secondo quanto riportato su riviste specializzate, gli analisti sono chiaramente ottimisti sulle prospettive di fatturato e hanno recentemente rivisto al rialzo le stime sull’evoluzione dell’attività.

Anche il rendimento del dividendo è, in prospettiva, molto interessante. Secondo le stime degli analisti, infatti, il rendimento atteso entro i prossimi tre anni sarà superiore al 9%. Allo stato attuale, invece, è di poco superiore al 4%.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, per gli analisti il titolo è sottovalutato di circa l’80% con un giudizio medio comprare.

Ancora un piccolo sforzo e il titolo BPER Banca potrebbe scattare al rialzo. I livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 8 luglio a quota 1,51 euro, in rialzo dell’1,21% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Lettura consigliata

5 titoli azionari a Piazza Affari che piacciono agli analisti mentre i grafici di 4 dicono che non è ancora il momento giusto per comprare