Quando acquistiamo un cellulare, compriamo con esso anche una protezione. Ogni cellulare ha bisogno della sua cover come protezione. Capita, anche alle persone più attente, una piccola distrazione. Il cellulare ci scappa di mano ed è già a terra. Senza la sua cover il telefono si danneggerebbe. Si potrebbe lesionare la scocca ma anche il vetro.

Tuttavia col passare del tempo il cellulare si sporca e la cover trasparente comincia ad ingiallire. In alcuni casi diventa talmente inscurita, che di trasparente non ha quasi più nulla. È qualcosa di abituale che la cover si sporchi. Il cellulare è sempre tra le nostre mani, che trasmettono sudore e polvere. A farla inscurire ci pensano anche i raggi del sole che reagiscono con queste sostanze. Eppure ne basterebbe un cucchiaio per pulire la cover e donarle di nuovo trasparenza.

Come pulire il cellulare

Anche il cellulare si sporca, soprattutto il vetro che tocchiamo spessissimo con i polpastrelli. Lo schermo in questo modo perde di brillantezza e le immagini diventano più opache. Tra la protezione e il cellulare s’infiltra anche della sporcizia. Così pulirlo ogni tanto è necessario. Per pulire il cellulare e la sua cover vi sono dei sistemi molto semplici.

Prima ancora di pensare alla pulizia, bisogna controllare le porte USB del cellulare. Una porta sporca potrebbe anche impedire il suo funzionamento. È il caso della fessura di ricarica dello smartphone. Quando vediamo che il cellulare si carica lentamente o non si carica proprio, controlliamo questa.

L’operazione da fare, prima di iniziare qualsiasi pulizia, è di spegnere il cellulare. Procuriamoci uno stuzzicadenti e con la punta, delicatamente, andiamo a perlustrare il vano di ricarica. Se incontriamo sporcizia allora tiriamola fuori.

Ne basterebbe un cucchiaio per pulire la cover sporca e ingiallita del cellulare e farla tornare di nuovo trasparente

Un’operazione necessaria, se non si è ancora fatta, è di proteggere il vetro del cellulare con la protezione apposita. Questa potremmo pulirla con dell’alcol a bassa gradazione, quello per le pulizie domestiche. Così anche il resto del cellulare. Anche una soluzione di alcol e acqua va bene. Possiamo utilizzare un panno in microfibra semplicemente inumidito e non inzuppato di liquido. L’importante è che non entri nelle fessure e nel cellulare del liquido.

Per quanto riguarda la cover trasparente in silicone, potremmo utilizzare del sapone di Marsiglia diluito in acqua. Con uno spazzolino strofiniamo la cover e poi sciacquiamo.

Se si trattasse di cover particolarmente sporche, potremmo provare con il detergente da bucato per lavatrice. In una bacinella ne mettiamo un cucchiaio con dell’acqua tiepida. Immergiamo per circa mezz’ora la cover. Poi la passiamo con uno spazzolino da denti. Dovrebbe restituire il suo splendore iniziale.

