Chissà quante volte ci sarà capitato di incontrare qualche amico dopo tanti anni e trovarlo pelato. Soprattutto gli uomini, a causa dello stress, tendono a perdere i capelli. Così può accadere che un vecchio compagno di scuola o un amico del quartiere, dopo tanti anni si ritrovi a non dover acquistare lo shampoo. Magari ci racconta pure di un matrimonio finito male e di una separazione dolorosa. O di problemi al lavoro o economici che hanno accelerato il processo di calvizie. Ma anche le donne perdono i capelli, soltanto che avendone molti di più, ce ne accorgiamo di meno. Secondo gli esperti, non ci sarebbe solo lo stress come causa di questo problema, ma anche delle cattive abitudini e dei prodotti che potrebbero indebolire clamorosamente la nostra chioma.

Attenzione alle carenze alimentari

Quando i medici ricordano che le diete fai da te potrebbero essere pericolose, si riferiscono anche alla salute del capello. Pensando solamente alla linea, ci dimentichiamo invece che alcune cure dimagranti restrittive, potrebbero farci venire meno alcuni minerali importantissimi. Addirittura, mangiare in modo sbagliato, potrebbe anche spostare tutti i nutrienti in determinate parti del corpo, a discapito proprio della chioma.

Ancora sono in tanti a non sapere che oltre allo stress ci sarebbero 5 nemici del nostro capello che cade e diventa debole ammalandosi

Altra cosa che non dovremmo assolutamente fare è acquistare le medicine in autonomia. Acquistiamo magari per sentito dire un prodotto che potenzialmente ci aiuta nel nostro problema, aprendo però una voragine da un’altra parte. Secondo gli esperti, proprio dei farmaci sbagliati potrebbero causare l’indebolimento e la perdita dei capelli. Ancora una volta siamo quindi qui a ricordare l’importanza di acquistare medicinali solo previo consulto medico.

Lo sfasamento della tiroide e le alterazioni endocrinologiche

Sappiamo bene quanto sia importante la tiroide nell’organizzazione alimentare del nostro organismo. Questa preziosissima macchina naturale in grado di regolare il nostro metabolismo, ma che quando si sfasa, potrebbe portare anche all’indebolimento del capello. Sia in fase di aumento di peso, come l’ipotiroidismo, sia all’opposto nella perdita, con l’ipertiroidismo e il dimagrimento. Ancora sono in tanti a non sapere che oltre allo stress, esistono altri motivi da non sottovalutare mai che potrebbero causare la perdita dei capelli.

