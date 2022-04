Ancora pochi giorni per poter presentare domanda per questo concorso in cui i diplomati dovranno sostenere un unico colloquio motivazionale

Come ricorderemo, è da poco uscito questo bando per poter lavorare anche a tempo parziale nella Pubblica Amministrazione. Questa potrebbe essere un’occasione davvero imperdibile, insieme ad un’altra possibilità di carriera in una Regione del Meridione. Infatti, l’unica azienda ferroviaria della Regione Campania, ovvero l’Ente Autonomo Volturno (EAV) S.r.l. di Napoli, ha pubblicato un bando di concorso per la ricerca di 15 unità da inserire nel suo organico. Nello specifico, si ricercano operatori di esercizio, ovvero autisti da inserire a tempo interminato e parziale. Il parametro economico riferito alle figure ricercate è Parametro 140- Operatore qualificato di Ufficio, con uno stipendio totale lordo mensile di circa 1.461,12 euro. Per partecipare al bando è necessario solo essere in possesso di diploma di maturità.

Il concorso prevede 2 diversi profili per i quali sarà possibile fare domanda. La differenza dipende dalle qualifiche possedute al momento della presentazione della documentazione:

Senior, profilo A;

Junior, profilo B.

Per il profilo Senior, oltre ai requisiti generali, è richiesta la patente di guida categoria D e Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) in corso di validità. Entrambe con punteggio residuo non inferiore a 15 punti. Per quanto riguarda il profilo Junior è necessario conseguire tutti i requisiti richiesti per il profilo A entro e non oltre il primo febbraio 2023. Ovviamente queste sono misure previste per i candidati che saranno collocati nella graduatoria di merito provvisoria, pena l’esclusione della procedura selettiva.

Selezione e presentazione delle domande

I candidati saranno selezionati attraverso la valutazione dei titoli formativi e di servizio e un colloquio tecnico e motivazionale. Inoltre, sono previste anche alcune differenze a seconda del profilo per cui si intende fare domanda:

Senior: valutazione della prova pratica di guida;

Junior: prova pratica di guida prevista dopo il conseguimento della patente D e della Carta di Qualificazione del Conducente.

Le domande dovranno essere compilate secondo il modello previsto da bando, che si può consultare direttamente cliccando su questo link. Devono essere consegnate entro e non oltre il 4 maggio 2022 tramite PEC, posta elettronica certificata, o tramite raccomandata A/R. Infine, l’istanza dovrà contenere anche il curriculum vitae professionale in formato europass e copia di documento d’identità in corso di validità. Affrettiamoci, perché mancano ancora pochi giorni per poter presentare domanda e partecipare a questo bando di concorso pubblico.

