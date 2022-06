Con le alte temperature, oltre al mare e alle vacanze, si possono incontrare anche diversi ospiti sgraditi come zecche e blatte. Per molti questi incontri sono davvero raccapriccianti. Per allontanare zecche e blatte potrebbe bastare anche posizionare delle piante profumate che fungono anche da decoro per terrazzi e giardini, come la lavanda. Ma ancora più di zecche e blatte chi ha la fobia dei serpenti l’idea di incontrarne uno nel giardino o nel viale di casa può essere terrificante. Anche per allontanare i serpenti potrebbero bastare delle piccole attenzioni e alcuni rimedi naturali per poter passeggiare tranquilli nel nostro giardino.

I serpenti possono trovarsi soprattutto d’estate, da luglio a settembre, quando le temperature sono tra i 25-30 gradi, di mattina presto o nel tardo pomeriggio. Incontrarne uno mentre si passeggia tranquillamente lungo il viale di casa o in giardino potrebbe farci urlare talmente forte da terrorizzare qualsiasi passante. Ma c’è da dire che la maggior parte dei serpenti che si può incontrare è per lo più innocua e ha più paura di noi. I più comuni sono le bisce e orbettini, che entrano spesso nei giardini e tendono a nascondersi sotto le pietre o la legna. Più pericolose sono invece le vipere che sono gli unici serpenti velenosi presenti sul nostro territorio. Tuttavia è raro trovarle in giardino ed è raro essere morsi da una vipera, ciò potrebbe avvenire soltanto se ci si trova in stretto contatto.

Ancora più di zecche e blatte in estate per chi ha la fobia dei serpenti basta questo rimedio naturale per allontanarli per sempre

Come far per evitare questo incontro così sgradevole? Per tenerli lontani dal nostro viale e dal nostro giardino potrebbero bastare pochi accorgimenti. Prima di tutto si dovrebbe effettuare un po’ di pulizia, eliminare le erbacce e gli arbusti che potrebbero diventare il loro nascondiglio. Rimuovere le cataste di legna, posizionandole in contenitori chiusi. Chiudere i fori e le fessure dove potrebbero entrare e falciare regolarmente l’erba, mantenendola corta.

Ma oltre a questi rimedi, si potrebbero portare nel nostro cortile animali predatori di serpenti, come le galline, i tacchini o semplicemente i gatti. Si potrebbero infine utilizzare anche dei rimedi naturali per respingere i serpenti, come l’aceto da spargere vicino agli specchi d’acqua, comprese le piscine. O ancora creare una miscela di lime e menta piperita o peperoncino. I serpenti detestano l’odore emesso da questo mix che può avere anche un effetto pruriginoso sulla loro pelle tale da indurli ad allontanarsi. Infine si badi bene che tenerli dal giardino potrebbe essere utile per allontanare topi e altri insetti fastidiosi che potrebbero rovinare i momenti di relax.

