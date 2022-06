Tutti sappiamo che in estate il caldo può diventare il nostro acerrimo nemico. Sia che studiamo, sia che lavoriamo il caldo ci rallenta. Ci fa sentire subito più stanchi e affaticati e ci sono alcune categorie di persone che rischiano più di altre.

Un esperto di Humanitas ha recentemente risposto ad alcune domande per chiarire alcuni aspetti importanti legati alla questione.

Infatti, per difendersi dal caldo in casa, gli esperti propongono alcune intelligenti soluzioni.

Il nostro corpo

Un corpo umano in salute presenta o deve presentare una temperatura che oscilla tra i 35,8 e i 37,2 gradi. Quando arriva l’estate, le temperature esterne giungono addirittura a superare quelle del nostro corpo e ciò comporta una risposta diversa della nostra termoregolazione. Il rischio maggiore riguarda le persone più deboli come gli anziani, le donne in gravidanza o i bambini.

Ci sono alcune soluzioni che possiamo applicare e tra queste c’è il condizionatore. Il punto centrale, però, riguarda la temperatura scelta che deve aggirarsi intorno ai 25 gradi. Ciò che dobbiamo assolutamente evitare è di avere una temperatura in casa troppo bassa, rispetto a quella percepita all’esterno.

Inoltre, se abbiamo un condizionatore o se vogliamo comprarne uno ci dobbiamo ricordare di alcune cose molto importanti.

Se vogliamo infatti limitare il consumo di energia per farlo funzionare, dovremmo interessarci regolarmente alla manutenzione dell’impianto. Non c’è niente che consuma di più di un impianto difettoso.

Allo stesso modo, dobbiamo chiudere bene tutte le finestre quando lo azioniamo e usare il clima per farlo rendere al massimo.

Nelle ore più fresche dovremmo ricordarci di cambiare aria nelle stanze e usare tende o veneziane per bloccare l’accesso del calore in casa nostra.

Per difendersi dal caldo in casa gli esperti consigliano come usare al meglio il condizionatore

Di conseguenza, invece di scegliere temperature troppo basse possiamo associare al condizionatore altri apparecchi per abbassare la nostra percezione di calore. Uno di questi è il deumidificatore che riesce ad assorbire l’umidità in eccesso a casa nostra.

In molti usano anche i ventilatori, ma secondo gli esperti questi non aiutano ad abbassare la temperatura. In realtà, l’azione dei ventilatori provoca un movimento dell’aria che noi percepiamo come temperatura più bassa. L’importante è non dirigere il ventilatore direttamente sul nostro corpo perché la sua azione stimola la nostra sudorazione.

Per difendersi dal caldo in casa gli esperti consigliano questi suggerimenti.

Approfondimento

Con questa temperatura ideale e perfetta in casa staremo sempre al fresco per tutta l’estate