Da sempre ci si trincera dietro la distinzione tra bugie bianche e nere. Ma bisogna considerare gli effetti della bugia o della sincerità sui rapporti interpersonali. Essere sinceri a volte viene frainteso. Si può venire accusati di ingenuità per non essere capaci di trasferire pensieri mediati.

La sincerità può avere una valenza positiva per chi è destinatario, ma può essere gravosa in alcuni casi per il mittente. Spesso ci affidiamo all’oroscopo per sapere quale sarà la nostra sorte nei rapporti interpersonali. Ma anche conoscere il segno zodiacale delle persone che interagiscono con noi può essere d’aiuto.

Anche senza leggere l’oroscopo possiamo capire se una persona è sincera e quali sono i segni dai quali potremmo essere presi in giro senza accorgercene

La semplificazione spesso adottata per cui le bugie bianche possono essere un toccasana per le relazioni non è sufficiente a delineare le difficoltà interpersonali. Secondo lo psicologo Feldman, docente dell’Università del Massachusetts, il cervello ha bisogno di mentire per mettersi al riparo da alcune situazioni che percepisce come pericolose.

Dunque la menzogna è intenzionale. Che si tratti di omissione o del dire una falsità, esiste sempre l’intenzionalità del gesto, che presuppone un’autotutela. La mancata sincerità si può considerare come un atto egoistico atavico e consapevole. I segni dello zodiaco meno affidabili sono 3. La Vergine, che con la sua precisione e pignoleria potrebbe arrivare a pugnalare alle spalle. Il Toro, spesso confuso e dunque incostante nei rapporti. L’Acquario, che vive perennemente uno scontro interiore da voglia di indipendenza e senso di possesso, traducendo il tutto in bugie.

La nostra società poggia su pilastri di apparenza, cortesia e politically correct. Questo comporta, secondo Feldman, che il progresso abbia bisogno del compromesso tra menzogna e sincerità.

Secondo Luigi Maria Anolli dell’Università Milano Bicocca, però, nel lungo periodo la menzogna rompe gli equilibri psicosociali e turba la psiche umana. La verità porta stress nel momento in cui viene svelata, ma a lungo andare rende più tranquilli ed è più salutare.

Capacità di osservazione e percezione

Siamo abituati ad ascoltare le parole di chi ci parla, ma meno ad osservare le persone. Il modo in cui si esprimono può essere la chiave per comprendere con chi si ha a che fare. Anche l’espressione del viso, delle labbra, il distogliere lo sguardo o alcuni movimenti delle mani possono far capire chi sta barando.

Scoprire la mancanza di sincerità da parte di persone che avevano conquistato la nostra fiducia ci fa sentire più soli e incompresi. Quindi, per aumentare il nostro benessere e la nostra autostima, dovremmo circondarci di persone sincere e trasparenti. I segni da preferire per instaurare rapporti di fiducia dovrebbero essere del Cancro, dei Pesci o del Sagittario. Questi segni risultano i più affidabili dello zodiaco.

Uno degli aspetti da considerare per scoprire se una persona è sincera riguarda la coerenza. Molte persone esprimono i propri pensieri in maniera accorata e appassionata, ma poi non hanno comportamenti coerenti con quanto affermano.

Questo atteggiamento di fatto smaschera gli animi menzogneri. Meglio diffidare quindi di coloro che sbandierano sentimenti, emozioni e buoni propositi per poi comportarsi in maniera contraria a quanto detto. Le persone sincere donano energia positiva a chi le circonda. Anche essere diretti ed avere un buon senso dell’umorismo condito da autoironia sono caratteristiche proprie delle persone sincere.

Ultimo, ma non ultimo, un consiglio delle nostre nonne. Meglio diffidare di coloro che parlano male degli altri. Coloro che sparlano dei loro amici sicuramente faranno altrettanto nei nostri confronti. Non saranno stati sinceri con loro e non lo saranno neanche con noi.

Quindi anche senza leggere l’oroscopo possiamo capire a chi affidare i nostri sentimenti.

