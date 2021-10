Possiamo dimostrare dieci anni in meno, essere persone atletiche e giovanili, eppure c’è una parte del corpo che tradisce la nostra vera età. Anche le persone più toniche e allenate molto spesso hanno la pelle cadente sotto alle braccia.

Per verificare se anche noi soffriamo di questo inestetismo dobbiamo prendere il braccio e sollevarlo creando un angolo di 45 gradi col pavimento. Ora con l’altra mano andremo a palpeggiare la pelle sotto al braccio e vedremo se rimane soda oppure “ballonzola”.

Se scopriamo che anche noi abbiamo questo problema, però, c’è un modo per correre ai ripari. Oggi, infatti, vedremo come dire addio alla pelle cadente sotto alle braccia grazie a questo semplice trucchetto.

Un semplice esercizio per recuperare il tono dei 20 anni

Se abbiamo notato che le braccia sono flaccide, l’unica soluzione possibile è seguire degli esercizi mirati a tonificare questa parte. L’esercizio da seguire è molto dolce ed è adatto anche a chi non fa moto da molti anni.

Come sempre, inizieremo con un po’ di riscaldamento. Dovremo roteare vigorosamente le braccia per sciogliere l’articolazione e irrorare di sangue i tessuti. Roteiamo in tutte le direzioni e poi facciamo dello stretching.

Ora ci possiamo posizionare davanti a un tavolo e effettuare delle flessioni, facendo pressione sulle braccia. La schiena deve essere ritta e dobbiamo sentire che sforziamo la parte superiore. Si tratta di una versione molto più dolce delle classiche flessioni, mirate a risvegliare la muscolatura delle braccia.

Addio per sempre alla pelle cadente sotto alle braccia grazie a questo semplice trucchetto

Ora che ci siamo scaldati e abbiamo iniziato l’esercizio, possiamo continuare la nostra serie mirata alle braccia. In posizione eretta, posizioniamo una mano all’altezza del pettorale. Ora solleveremo l’altra mano in aria, in modo che il movimento parta dall’altezza del bacino e si concluda in aria col braccio sollevato. Eseguiamo una serie di almeno 30 movimenti e poi, come sempre, facciamo stretching, riposiamo e poi ripetiamo dall’altro lato.

Se abbiamo ancora energia e non siamo stanchi, possiamo ripetere un’altra volta l’intera sequenza. Si tratta di una serie semplice da seguire e poco faticosa, ma il segreto per ottenere risultati visibili è ripeterla ogni giorno. Se saremo costanti, non tarderemo a vedere risultati, le nostre braccia appariranno più sode e toniche, avranno un colore più intenso e anche la pelle sarà più luminosa.

