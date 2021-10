Ottobre è un mese perfetto per dedicarsi alla remise en forme, soprattutto in vista di Natale. Infatti negli scorsi mesi qualcuno, spinto dalla rilassatezza tipica del clima vacanziero, potrebbe aver accumulato qualche chiletto. Per questo motivo allora consigliamo di provare un piccolo peccato di gola che però non graverà eccessivamente sulla nostra linea. Infatti questo dolce raffinato potrebbe tenere a bada il colesterolo ed è facilmente digeribile. Vediamo insieme come prepararlo.

Gli ingredienti necessari per circa 3 persone

400 grammi di yogurt greco 0,1% grassi;

un cucchiaio in polvere di semi di lino;

frutta fresca 30 grammi per guarnire (preferibilmente mirtilli);

noci 30 grammi per guarnire;

40 grammi di zucchero grezzo.

Iniziare occupandosi dei semi di lino in polvere da unire a tre cucchiai di acqua. In questo modo si creerà una specie di gel dalla consistenza viscosa. Questo, infatti, è un’ottima soluzione vegana e più leggera per sostituire le uova. Se invece però preferissimo mantenere le ricette originali usando questo ingrediente ecco un consiglio da non perdere. Nessuno conosce questo metodo geniale per dividere gli albumi dai tuorli in pochissimi secondi grazie a quest’oggetto che tutti abbiamo in cucina. Continuiamo però con la variante light.

Cominciamo a montare lo yogurt insieme allo zucchero grezzo. Questo passaggio può essere svolto semplicemente con l’ausilio della forza delle braccia e di una forchetta, ma consigliamo per semplicità di utilizzare una frusta automatica. Unire poi il gel di semi di lino e mescolare bene con una spatola per amalgamare i tre ingredienti. I movimenti devono procedere dal basso verso l’alto in modo da ottenere una deliziosa spuma. Inserire in una coppetta e guarnire con le noci. Lavare la frutta e sparpagliarla sulla sua superficie. Questo dessert contiene al suo interno circa 150 calorie a porzione.

Inoltre secondo l’Humanitas risulta particolarmente digeribile perché non contiene lattosio, sostanza a cui molti sono intolleranti. I semi di lino invece risultano particolarmente utili per tenere a bada il colesterolo. Allo stesso modo le noci, ma queste hanno anche delle proprietà sia antiossidanti e antinfiammatorie. Il gruppo di nutrienti a cui queste ultime appartengono è spesso trascurato, ma fondamentale per la nostra salute. Infatti anche se pochi la mangiano, questa frutta potrebbe aiutare a combattere il colesterolo.

