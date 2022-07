Tra i disturbi più fastidiosi e legati alla funzione gastrointestinale c’è la cosiddetta sindrome del colon irritabile. In genere, provoca dolori addominali anche forti e un persistente senso di gonfiore. Il disturbo tende poi ad attenuarsi con l’evacuazione, ma spesso giorno dopo giorno questo si ripete diventando nella sostanza ricorrente.

In più, parlare di colon infiammato o di colon irritabile è praticamente la stessa cosa. Quando il disturbo non è passeggero, ma ricorrente, allora occorre sempre rivolgersi a un medico, al fine di poter risalire alle cause. Nella maggioranza dei casi, il problema è di natura alimentare, ovverosia legato al tipo di dieta. Solo uno specialista, però, può dare la certezza che ai problemi al colon non sono associate delle patologie dell’apparato digerente.

Cosa bisognerebbe mangiare quando si ha il colon infiammato o irritabile

Detto questo, per prevenire la sindrome del colon irritabile la prima cosa da fare è sempre quella di mangiare lentamente e di masticare bene. Nonché, di mangiare poco e spesso lungo tutto l’arco della giornata secondo la regola dei cinque pasti. Ovverosia, la colazione, che non si deve mai saltare. A seguire c’è lo spuntino, il pranzo, la merenda e, infine, la cena. Puntando possibilmente a non cenare troppo tardi o comunque in un orario troppo ravvicinato rispetto all’ora in corrispondenza della quale si andrà a dormire.

Quindi, bisogna fare pasti frequenti e possibilmente leggeri fino ad arrivare al fabbisogno calorico giornaliero che è necessario.

Inoltre, chi soffre frequentemente di colon infiammato dovrebbe sempre tenere un diario alimentare. Occorre, infatti, identificare quei cibi che, rispetto ad altri, tendono a far insorgere il disturbo. Cibi che variano da soggetto a soggetto.

Basti pensare, per esempio, che c’è chi riduce i casi di colon infiammato abbassando l’apporto di fibre e chi, invece, ottiene lo stesso risultato mangiando più frutta e più verdura. Detto questo, vediamo, in linea generale, cosa bisognerebbe mangiare quando si ha il colon infiammato o irritabile.

Quali sono i cibi che generalmente creano meno problemi al colon

Quando l’irritabilità dell’intestino è frequente, in genere i cibi più indicati sono quelli che sono sostanziosi ma che, nello stesso tempo, sono anche più facilmente digeribili rispetto ad altri. Ovverosia, le carni bianche, da preferire a quelle rosse, ma anche le uova e il pesce, i cereali come l’avena e i cibi preferibilmente privi di lattosio e di glutine.

Lettura consigliata

Per depurare il colon dalle tossine, dovremmo preparare questo frullato con 2 ottime verdure di stagione