Altro che cartine da principianti, questi prodotti semiprofessionali ricostruiscono le unghie tenendole in ordine con gel e olio speciali

Se le unghie hanno una forma o un aspetto che non ci piace oppure sono troppo corte o vogliamo combattere la brutta abitudine di mangiucchiarle, la ricostruzione ci può venire in aiuto.

La necessità di creare una nuova forma oppure di allungarle potrebbe avere un costo elevato. Se si tratta di un lavoro di qualità potremmo dover spendere anche 50 o 60 euro, senza contare i ritocchi. Esistono rimedi e prodotti con cui possiamo intervenire personalmente evitando questa spesa.

Dobbiamo stare attenti, però, perché dopo i trattamenti le unghie potrebbero indebolirsi, soprattutto se tendono a sfaldarsi facilmente. Per le prime volte sarebbe meglio non ricorrere a trattamenti invasivi o allungamenti esagerati che superino il margine dato dal polpastrello. Non essendo abituati a portarle lunghe e avendo le unghie particolarmente sensibili, le possibilità di romperle diventerebbero più elevate.

Rimedi affidabili

Altro che cartine da principianti, alcuni trattamenti si avvicinano a quelli dei saloni professionali e possono darci ottimi risultati. Le cartine sono molto diffuse ma non sempre sono comode, sono presenti in casa o apprezzate.

Il gel UV monofasico racchiude tutte e 3 le fasi della ricostruzione in un unico prodotto. Il materiale monofasico è un collante, è modellante e infine sigillante. La comodità sta proprio nell’avere in un unico prodotto 3 gel che vengono commercializzati separatamente. Non ci sarà più bisogno di acquistare un gel di base, uno modellante e uno lucidante.

Nailforce, Saviland, Gel UV Nail Store, Sun Garden Nails e Camourflage Gel Cover Gel sarebbero i prodotti con la maggiore qualità nel 2022. La scelta dovrebbe essere effettuata a seconda della densità, della qualità nel livellare e nella capacità di colorazione. I gel monofasici non sono consigliati se intendiamo procedere alla ricostruzione attraverso le cartine.

Per procedere correttamente alla ricostruzione dobbiamo utilizzare prodotti di alta qualità anche nel caso di primer, buffer e olio per cuticole.

Il primer ci aiuta ad allungare la durata del trattamento, è un prodotto semiprofessionale che prepara le unghie all’applicazione del gel. Viene utilizzato dopo aver ripulito bene l’unghia, è necessario utilizzare un pennellino e agire con delicatezza, perché il prodotto non deve toccare pellicine e cuticole.

Per pulire bene l’unghia si usa il buffer. Si tratta di una lima squadrata molto fine che ha la funzione di levigare e opacizzare l’unghia. Si eliminano le impurità superficiali come i residui degli smalti precedenti. Per fare questa operazione si può ricorrere anche al cleaner, cioè il prodotto per lavare l’unghia prima dell’applicazione della base semipermanente.

Alla base delle unghie si applica, poi. l’olio per le cuticole. Massaggiando ogni singola unghia con costanza dopo l’utilizzo dell’olio potremmo notare i risultati. Le unghie saranno in salute e idratate e si romperanno o seccheranno con minore frequenza e con maggiore difficoltà.

